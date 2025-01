Matteo Montinaro suona la carica: "Manfredonia, la salvezza dipende tutto da noi"

MANFREDONIA – Il Manfredonia si prepara a una fase cruciale della stagione e a farsi portavoce del momento delicato è il centrocampista Matteo Montinaro. A margine dell’ultima sessione di allenamento, il giocatore ha rilasciato dichiarazioni che suonano come una vera e propria chiamata alle armi per i compagni di squadra.

“La salvezza dipende tutto da noi. Siamo consapevoli che la situazione è difficile, ma non possiamo cercare alibi o guardare ai risultati degli altri. Ogni partita che resta da giocare è nelle nostre mani e dobbiamo affrontarla con determinazione e spirito di sacrificio”, ha dichiarato Montinaro.

Montinaro ha evidenziato come il gruppo stia lavorando intensamente, cercando di mantenere alta la concentrazione. “Stiamo crescendo e lavoriamo ogni giorno per migliorare. Sappiamo bene che il nostro destino passa attraverso prestazioni convincenti sul campo. Non possiamo più permetterci distrazioni.”

Montinaro ha poi rivolto un pensiero ai tifosi, elemento essenziale per il cammino verso la salvezza. “Il loro sostegno è fondamentale. Ci sono sempre stati vicini, anche nei momenti più complicati. Ora tocca a noi ripagare questa fiducia con impegno e risultati. Abbiamo ancora la possibilità di raddrizzare la rotta, ma serve l’aiuto di tutti.”