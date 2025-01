"Morte Maati Moubakir: la madre denuncia, 'Italia non punisce nulla, dobbiamo cambiare'"

Silvia Baragatti, madre di Maati Moubakir, il 17enne ucciso a Campi Bisenzio il 29 dicembre 2024, ha espresso la sua determinazione affinché lo Stato fornisca una risposta adeguata all’omicidio del figlio. Durante una cerimonia commemorativa tenutasi il 5 gennaio 2025, ha dichiarato: “Sono sicura che le forze dell’ordine stanno facendo il loro lavoro, ma poi la risposta deve essere da parte dello Stato”. Ha aggiunto che non deve prevalere l’idea di un Paese dove “si può fare tutto, dove non si punisce nulla”.

Maati Moubakir è stato trovato senza vita in via Tintori a Campi Bisenzio, con evidenti segni di violenza. Secondo le indagini, il giovane sarebbe stato colpito da più aggressori con un’arma da taglio. La madre ha sottolineato la necessità di una risposta da parte dello Stato, affinché non prevalga l’idea di un Paese dove “si può fare tutto, dove non si punisce nulla”.

Durante la cerimonia, il padre di Maati, Farid Moubakir, ha espresso il suo dolore e la sua determinazione a ottenere giustizia per la morte del figlio. Ha dichiarato: “Chiediamo giustizia per nostro figlio, perché la sua vita è stata spezzata ingiustamente”. Ha aggiunto che Maati “non era solo nostro figlio: era il figlio di tutti noi, un ragazzo pieno di sogni e speranze, come tanti altri”.

La cerimonia ha visto la partecipazione di circa 100 persone, tra cui familiari, amici e cittadini, che hanno reso omaggio a Maati Moubakir e hanno espresso solidarietà alla famiglia. Il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, ha accolto i genitori di Maati, indossando la fascia tricolore e consegnando loro un mazzo di fiori.

Le indagini sull’omicidio di Maati Moubakir sono in corso, con le forze dell’ordine impegnate a identificare i responsabili e a fare luce sull’accaduto. La famiglia e la comunità locale attendono risposte e giustizia per la tragica morte del giovane. Lo riporta l’Ansa.