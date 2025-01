Piccoli campioni, grandi emozioni: il Manfredonia Calcio vola a San Siro

Certi momenti non si raccontano, si vivono. È questo lo spirito che ha accompagnato i giovani atleti della Scuola Calcio Piccoli Delfini del Manfredonia Calcio 1932 in un’avventura straordinaria, realizzata in collaborazione con il Milan Club “Paolo Maldini” di Manfredonia. A dicembre, i piccoli calciatori hanno partecipato al Family Day organizzato in occasione del 125° anniversario dell’AC Milan. Una giornata speciale che ha portato i ragazzi direttamente a Casa Milan, dove sono stati accolti con entusiasmo e calore da due leggende del calcio italiano, Roberto Donadoni e Mauro Tassotti.

Momenti carichi di emozione e orgoglio, sottolineati dall’omaggio di una maglia personalizzata del Manfredonia Calcio, un simbolo dei valori condivisi e della passione per lo sport che uniscono queste due realtà. La giornata si è poi arricchita di un’esperienza unica: la visita allo stadio San Siro, dove i giovani atleti hanno potuto tifare dal vivo per il Milan nella partita contro il Genoa. Tra cori, bandiere e un’atmosfera da brividi, i piccoli delfini hanno vissuto in prima persona la magia del grande calcio.

“È stato un momento formativo straordinario per i nostri ragazzi, che non dimenticheranno mai questa esperienza,” hanno dichiarato gli organizzatori. “Vogliamo continuare a offrire loro opportunità che li facciano crescere, non solo come atleti, ma anche come persone.” Questa iniziativa, nata dalla sinergia tra il Manfredonia Calcio e il Milan Club, rappresenta un altro passo verso l’obiettivo di formare giovani campioni dentro e fuori dal campo, attraverso progetti che combinano sport, educazione e valori umani.