Razzia di auto durante le festività: lo sfogo di una foggiana tornata per Natale (foggiatoday.it)

“Quest’anno, la gioia e la spensieratezza che avevo cercato di recuperare tornando a Foggia per le festività mi sono state rubate”.

È con queste parole che Doriana, una foggiana che non vive più in città da anni, ha iniziato la sua lettera aperta alla sindaca Maria Aida Episcopo. Il suo ritorno a Foggia per le vacanze natalizie è stato rovinato dal furto della sua auto, avvenuto alla Vigilia di Natale.

“Il 24 dicembre, in pieno giorno e con molta gente in giro, abbiamo subito il furto dell’auto davanti a uno dei bar più famosi di Foggia“, racconta la donna. Nonostante il furto sia stato consumato in un orario di grande affluenza, quando la città era piena di persone, le risposte ricevute non sono state confortanti. In Questura le è stato suggerito di tornare il 27 dicembre per presentare la denuncia, ma si è poi rivolta ai carabinieri. “La denuncia è stata presa in considerazione, ma con la consapevolezza che l’approccio migliore in questa situazione sia quello di rinunciare a ogni aspettativa”, afferma Doriana.

Il furto della sua auto non è stato un caso isolato: in quei giorni, altre decine di auto sono state rubate in tutta la città.

Doriana evidenzia come l’azione dei ladri fosse rapida e ben organizzata, suggerendo che sarebbe stato più utile intensificare i controlli in quelle zone durante le festività. “Con una reale volontà di fermare questo genere di crimini, i risultati potrebbero essere molto più efficaci”, sottolinea.

Nel suo sfogo, Doriana si rivolge direttamente alla sindaca, esprimendo la speranza che le belle parole come “pace” e “armonia”, simboleggiate dall’albero di Natale, vengano seguite da azioni concrete.

“Accendere l’albero è un bel gesto, ma deve essere seguito da fatti concreti”, afferma. “Serve un segnale forte contro i delinquenti, per far capire che la città e i suoi abitanti sono protetti”. Doriana conclude il suo appello chiedendo che Foggia torni a essere una città di cui i suoi cittadini possano essere orgogliosi, auspicando che il 2025 porti cambiamenti positivi per la città.

Il 25 dicembre, i proprietari dell’auto rubata sono riusciti a ritrovarla, seppur con qualche danno. Nonostante il ritrovamento, resta il rammarico e la tristezza di un’esperienza che ha rovinato le festività di una famiglia foggiana.

(fonte: FoggiaToday)