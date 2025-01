Uccisione di Noire, l’ENPA di Manfredonia: “Sdegno collettivo, ma no a speculazioni politiche”

MANFREDONIA – L’ENPA di Manfredonia ha espresso forte sdegno per la brutale uccisione di Noire, il cane mite e indifeso che era amato e accudito da molti cittadini. Tuttavia, l’ente ha voluto sottolineare con fermezza il proprio dissenso nei confronti di speculazioni politiche emerse dopo l’episodio.

“Come ENPA abbiamo immediatamente condiviso lo sdegno collettivo suscitato dall’uccisione di questo cane mite, indifeso, accudito e amato da tanti. A volte però il silenzio è d’oro – dichiarano i referenti della sezione locale – poiché temevamo che questo tragico evento potesse essere strumentalizzato per mere questioni di opportunismo politico o elettorale. I fatti purtroppo ci hanno dato ragione.”

Secondo l’ENPA, alcuni esponenti politici e sedicenti animalisti avrebbero sfruttato la vicenda per ottenere visibilità, citando indebitamente l’associazione. “Abbiamo assistito all’ennesimo carosello di politicanti che hanno vergognosamente tirato in ballo la nostra sezione, insinuando responsabilità inesistenti in questa vicenda. Vogliamo ribadire che la responsabilità di questo atto infame è esclusivamente di un singolo criminale, che auspichiamo venga assicurato alla giustizia quanto prima e paghi per quanto commesso.”

L’ENPA ha inoltre ribadito che la responsabilità penale è personale e non accetta che si cerchino capri espiatori. “Rispondiamo con l’assoluto e dovuto silenzio ai tentativi di gettare ombre sulla nostra associazione. Lo facciamo per rispetto verso Noire, che merita dignità e giustizia, non polemiche sterili.”

Con queste parole, l’ENPA di Manfredonia ha voluto chiudere ogni speculazione, concentrandosi sulla memoria del cane e sull’importanza di sensibilizzare contro ogni forma di violenza sugli animali.