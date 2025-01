La miniserie “Leopardi. Il poeta dell’infinito”, diretta da Sergio Rubini, andrà in onda su Rai 1 martedì 7 e mercoledì 8 gennaio 2025. Questa produzione offre uno sguardo profondo sulla vita e sull’opera di Giacomo Leopardi, uno dei più grandi poeti italiani. Tra le location scelte per le riprese, spicca la suggestiva spiaggia di Vignanotica, situata nel comune di Mattinata, nel cuore del Gargano.

La spiaggia di Vignanotica è una delle perle nascoste del Gargano, caratterizzata da acque cristalline e una sabbia fine che si estende ai piedi di imponenti falesie calcaree. Circondata da una vegetazione lussureggiante e da una natura incontaminata, Vignanotica rappresenta un luogo ideale per chi cerca tranquillità e bellezza naturale.

La scelta di Vignanotica come location per alcune delle scene più emblematiche della miniserie non è casuale. La sua bellezza selvaggia e il paesaggio mozzafiato offrono un’atmosfera perfetta per rappresentare le riflessioni esistenziali e le meditazioni di Leopardi. Le falesie che si ergono maestose sul mare richiamano le immagini potenti evocate nelle sue poesie, come “L’Infinito”, dove il poeta contempla l’immensità dell’universo e la finitezza dell’esistenza umana.

La miniserie, scritta da Sergio Rubini, Carla Cavalluzzi e Angelo Pasquini, vede Leonardo Maltese nel ruolo di Giacomo Leopardi e Cristiano Caccamo in quello di Antonio Ranieri. Attraverso una narrazione intensa e coinvolgente, “Leopardi. Il poeta dell’infinito” esplora le sfumature della personalità del poeta, le sue lotte interiori e la sua straordinaria capacità di cogliere la bellezza e la sofferenza dell’esistenza.

La messa in onda della miniserie offre l’opportunità di scoprire o riscoprire la bellezza del Gargano, una regione ricca di storia, cultura e paesaggi mozzafiato. Luoghi come Vignanotica, con la sua spiaggia incontaminata, rappresentano una meta ideale per gli amanti della natura e della tranquillità.

“Leopardi. Il poeta dell’infinito” andrà in onda su Rai 1 in prima serata martedì 7 e mercoledì 8 gennaio 2025. La miniserie è una produzione IBC Movie con Rai Fiction e Rai Com, realizzata con il sostegno dell’Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia.