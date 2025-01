Il 6 gennaio 2025, allo stadio 'Pino Zaccheria', il Foggia ha subito una sconfitta per 0-2 contro il Team Altamura, in una partita valida per la 21ª giornata del Girone C di Serie C.ph ENZO MAIZZI

Il 6 gennaio 2025, allo stadio ‘Pino Zaccheria’, il Foggia ha subito una sconfitta per 0-2 contro il Team Altamura, in una partita valida per la 21ª giornata del Girone C di Serie C. I gol decisivi sono stati segnati da Vincenzo Leonetti al 74′ e da Francesco Grande nei minuti di recupero.

Nel primo tempo, il Foggia ha mostrato un atteggiamento propositivo, creando diverse opportunità sulle fasce.

La chance più significativa è arrivata con un colpo di testa di Emmausso, neutralizzato sulla linea di porta dal difensore avversario Viola.

Nella ripresa, l’allenatore del Team Altamura, Daniele Di Donato, ha optato per un cambio tattico, passando al 3-5-2. Questa mossa ha equilibrato la partita, limitando le iniziative offensive del Foggia. Al 74′, Rolando ha superato Camigliano sulla fascia, servendo un assist rasoterra per Leonetti, che ha insaccato portando in vantaggio gli ospiti.

Il Foggia ha cercato di reagire, sfiorando il pareggio con il neoentrato Murano, ma il portiere del Team Altamura, Mane, ha effettuato una parata decisiva. Nei minuti di recupero, con i rossoneri sbilanciati in avanti alla ricerca del gol, Grande ha sfruttato un contropiede per segnare il definitivo 0-2.

Questa sconfitta rappresenta il primo passo falso per il nuovo tecnico del Foggia, Luciano Zauri, mentre il Team Altamura conquista tre punti preziosi in ottica classifica.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti, si rimanda al sito AntennaSud.com.

fotogallery enzo maizzi