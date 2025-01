“Ho replicato, in mattinata, a un comunicato dell’Enpa, nell’ambito del quale si muovevano malcelate critiche, destituite di ogni fondamento ,nei confronti di cittadini e consiglieri, i quali si erano indignati, a fronte degli ultimi, vergognosi, delitti commessi ai danni di speciali amici a quattro zampe, denunciando, peraltro, prontamente tali condotte alle autorità di polizia.

In particolare, l’Enpa ci attribuiva propositi, volti a strumentalizzare la questione, per meri calcoli politici.

Nulla di più falso, considerato il nostro impegno mirato e veritiero, testimoniato, peraltro, dalla lunga militanza della consigliera Liliana Rinaldi tra le fila dei volontari

Ci saremmo, in particolare, attesi ben altro atteggiamento, da parte dell’Enpa, a seguito dei tragici fatti, rispetto alla diffusione della mappa delle carezze.

Dunque, ci siamo limitati ad esporre il nostro angolo visuale, alla luce di comportamenti ed affermazioni poco consoni. Ora, invece, l’Enpa ci addita per non aver mai visitato la propria struttura. Quindi, dopo aver argomentato nel modo descritto, prospetta quest’ulteriore tesi.

La coerenza, la consequenzialità ed il rigore logico sono fondamentali, soprattutto, in fase di dibattito pubblico circa un tema così delicato.

Non si muovono censure scomposte , per poi, a fronte di un contraddittorio puntuale, dichiarare che l’interlocutore non conosce.

Sappiamo esattamente quanto avvenuto, mentre voi ignorate la dedizione altrui alle cause della comunità e, dunque, vi addentrate in giudizi e valutazioni fuorvianti e non rispondenti alla realtà, assegnando secondi fini inesistenti per indebolire le posizioni debitamente manifestate.

In ogni caso, se ci doveste invitare, come da nostri schemi comportamentali consolidati, giacché applicati per altre vicende,verremmo a salutarvi ed a conoscere.

L’onestà intellettuale, tuttavia, si rivela imprescindibile”.

Ugo Galli – Consigliere Comunale