6 gennaio 2025 – Il Foggia inaugura il 2025 con una sconfitta amara nel derby contro la Team Altamura, un 0-2 che ha lasciato l’amaro in bocca a giocatori, staff e tifosi.

La performance dei rossoneri al Pino Zaccheria ha evidenziato una squadra sotto tono, ben lontana dal livello di gioco espresso nelle ultime settimane, che aveva fatto sperare in un possibile salto di qualità. La sconfitta è la prima dal 4 novembre scorso, quando il Foggia aveva perso 2-1 contro la Cavese. Questo stop, oltre a interrompere una striscia positiva, lascia la squadra al 12° posto in classifica, con 25 punti e un vantaggio di soli cinque punti sulla zona retrocessione.

In conferenza stampa, l’allenatore Luciano Zauri ha analizzato la sconfitta con realismo e senso di responsabilità. Secondo il tecnico rossonero, la squadra non è riuscita a esprimere il suo potenziale. “La nostra prestazione non è stata all’altezza.

Abbiamo provato a fare qualcosa, ma la squadra avversaria è stata brava a sfruttare i nostri errori. Evidentemente, non siamo ancora pronti al salto di qualità che avevamo auspicato”, ha dichiarato Zauri, che ha poi aggiunto: “Le responsabilità sono di tutti, nessuno si può sottrarre.”

L’allenatore ha anche commentato l’assenza di un impiego significativo di Murano, spiegando la scelta tecnica:

“Abbiamo già giocato con Emmausso davanti e non credo che abbia fatto male. È una questione di come riempiamo l’area. I gol subiti sono frutto di nostri errori, dobbiamo fare autocritica.” Riguardo un episodio controverso, Zauri ha parlato anche di un possibile rigore per fallo di mano, sottolineando però: “Abbiamo avuto questa idea anche dalla panchina, ma con i ‘se’ e con i ‘ma’ non si fa nulla. Non possiamo guardare al passato, dobbiamo concentrarci su ciò che dobbiamo migliorare.”

Zauri ha poi voluto riconoscere l’impegno dei giocatori: “Sono tutti super disponibili, li ringrazio, anche se capisco che sono delusi dopo questa partita.”

“Sono dispiaciuto per i nostri tifosi, che oggi sono tornati sugli spalti. Purtroppo non siamo riusciti a regalare loro una vittoria, ma so che sono la nostra forza, sia nei momenti positivi che negativi.”

Il futuro: un campionato da giocare con grinta e determinazione

Zauri e i suoi uomini sono ora attesi da un’importante sfida contro il Monopoli, un avversario che ha già dimostrato di essere insidioso, come evidenziato dal match di Coppa Italia. Il tecnico rossonero è consapevole che la strada per il riscatto passa attraverso il lavoro quotidiano, ma la squadra ha tutte le carte in regola per rimanere competitiva fino alla fine del campionato. “Oggi è stata una battuta d’arresto, ma dobbiamo continuare a credere nel nostro potenziale. Il campionato è lungo, e c’è ancora molto da fare”, ha concluso Zauri.

Lo riporta lacasadic.com