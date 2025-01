Il Milan trionfa in rimonta: la Supercoppa Italiana è rossonera

RIAD – Una finale da cardiopalma regala al Milan la Supercoppa Italiana 2025. I rossoneri compiono un’impresa storica ribaltando l’Inter nei minuti finali e conquistando il trofeo con il risultato di 3-2. Decisiva la rete di Tammy Abraham al 93’, che consegna la vittoria ai ragazzi di Conceição dopo essere stati sotto di due gol.

L’epilogo di una partita incredibile

L’Inter parte forte e chiude il primo tempo in vantaggio grazie a Lautaro Martinez, abile a sfruttare un’azione personale al 46’. Nella ripresa, i nerazzurri sembrano ipotecare il titolo con il raddoppio di Taremi al 47’, ma il Milan non si arrende. Al 52’ Theo Hernandez accorcia su punizione, riaccendendo le speranze rossonere. Il Milan continua a spingere e trova il pari all’80’ con Christian Pulisic, bravo a finalizzare un assist di Theo.

L’istante decisivo

Quando i supplementari sembrano inevitabili, Rafael Leao illumina con un passaggio filtrante che libera Abraham. L’attaccante inglese, con freddezza, insacca il gol del sorpasso al 93’, facendo esplodere la gioia dei tifosi rossoneri presenti all’Al-Awwal Park di Riad.

Una vittoria dal sapore speciale

Questo trionfo non è solo il primo trofeo per il Milan sotto la gestione RedBird, ma rappresenta anche una rivincita personale per l’allenatore Sergio Conceição, ex giocatore dell’Inter. Il tecnico rossonero ha saputo trasmettere grinta e determinazione ai suoi, portandoli a una rimonta che entrerà nella storia del club.

Il commento di Conceição

“Questa vittoria è il frutto del carattere e dell’unione di squadra. Non abbiamo mai smesso di crederci, nemmeno quando eravamo sotto di due gol. Sono orgoglioso dei miei ragazzi”, ha dichiarato Conceição a fine partita.

Maignan decisivo, Leao incontenibile

Tra i protagonisti assoluti, Mike Maignan ha tenuto a galla il Milan con interventi decisivi su Dumfries e Frattesi. Rafael Leao, autore di due assist, ha dimostrato ancora una volta il suo valore nei momenti chiave.

Un trofeo che rilancia il Milan

La vittoria nella Supercoppa potrebbe essere la scintilla per rilanciare la stagione rossonera, mentre l’Inter esce dal campo con l’amarezza di una sconfitta subita all’ultimo respiro, nonostante una prestazione solida per gran parte della gara.

La Supercoppa Italiana 2025 parla rossonero. A Riad, il Milan scrive una nuova pagina di gloria.