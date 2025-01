RODI GARGANICO – Oggi è un giorno storico per il Gargano. Si consolida un progetto che, finalmente, darà un senso compiuto alla regione, superando anni di incertezze e frammentazioni. Un’alleanza che segna l’inizio di una nuova era per il territorio, con un patto che coinvolge i principali comuni del Gargano e attori locali di rilievo.

“Il Gargano avrà finalmente un proscenio dove potrà esprimere il proprio valore. Un valore che fino ad oggi è stato spesso ignorato o sottovalutato, ma che da oggi, grazie all’unione delle nostre forze, avrà la possibilità di emergere e di brillare. È un patto che abbiamo firmato con il cuore, con l’impegno e la volontà di dare il giusto futuro a questa terra che tanto amiamo“, ha dichiarato Carmine D’Anelli, Sindaco di Rodi Garganico, il principale promotore dell’iniziativa.

Il progetto vede l’unione dei comuni di Rodi Garganico, Peschici, Vico del Gargano, Ischitella, Carpino, Sannicandro Garganico, San Marco in Lamis, Rignano Garganico e Monte Sant’Angelo, con il supporto di enti e aziende strategiche come le Ferrovie del Gargano, la Meridiana Orientale e i porti turistici di Rodi Garganico e Marina di Peschici. Un gruppo che, per la prima volta, ha deciso di unirsi in un obiettivo comune: ridare al Gargano la centralità che merita.

“Non siamo più attori solitari in un teatro incompreso. Oggi siamo una voce unica, forte e determinata. È un atto di responsabilità e di amore per il nostro territorio. Insieme possiamo fare molto di più, perché il Gargano non è solo un’area geografica, è la nostra gente, la nostra cultura, la nostra tradizione. Questo patto, che chiameremo ‘patto di sangue’, sancisce un impegno concreto che dovrà portare al riscatto della nostra terra”, ha aggiunto D’Anelli.

Il patto sottoscritto prevede azioni concrete in vari ambiti, dal turismo alla valorizzazione delle risorse naturali, dalla mobilità alla creazione di nuove infrastrutture. I firmatari, tra cui spiccano nomi come Luigi d’Arenzo, Lello Sciscio, Alessandro Nobiletti, Rocco di Brina, Matteo Vocale, Michele Merla, Luigi di Fiore, Pier Paolo Darienzo, Michele Bisceglia, il Dottor Giuseppe Scarcia Germano (Ferrovie del Gargano) e il Dottor Marino Masiero (Porto Turistico di Rodi Garganico), hanno espresso una ferma volontà di lavorare in sinergia per realizzare un futuro prospero e sostenibile per il Gargano.

“L’unione è la nostra forza. Insieme, riusciremo a far sì che il Gargano possa finalmente raggiungere il posto che merita sulla mappa del turismo e dello sviluppo, portando benefici concreti alla nostra comunità e creando opportunità per le nuove generazioni”, ha concluso D’Anelli.

Il futuro del Gargano sembra finalmente intraprendere una strada di speranza, un cammino segnato dalla collaborazione e dall’impegno di tutti i soggetti coinvolti, pronti a lavorare con determinazione per il bene della regione e della sua gente.