Resteresti stupito nello scoprire che gli adolescenti esperti di tecnologia sono un gruppo in rapida crescita che viene truffato. Con un gran numero di persone che diventano vittime di truffatori, la loro privacy, sicurezza e benessere finanziario sono seriamente a rischio e sono necessarie misure di sicurezza immediate.

Tenendo presente il recente aumento delle truffe online sui social media, il segretario generale dell’Interpol, ValdecyUrquiza ha lanciato la campagna “Pensaci due volte” e ha affermato:

“Mentre il panorama digitale continua a evolversi, vediamo frodi e truffe online crescere in sofisticatezza e portata, rappresentando una minaccia sia per gli individui che per le organizzazioni”.

“La sicurezza informatica è una responsabilità comune e attraverso misure proattive possiamo contribuire a costruire un mondo digitale più sicuro e protetto per tutti”.

Le truffe più comuni sui social media tra gli adolescenti

Tuttavia, gli adolescenti di oggi non sono attrezzati per essere responsabili della propria sicurezza informatica, poiché quasi il 26% di loro non è nemmeno a conoscenza delle truffe online. La loro mancanza di consapevolezza, quindi, li rende un bersaglio facile per i truffatori. Inoltre, il loro uso eccessivo di piattaforme come Instagram, TikTok e Snapchat rende più facile ingannarli.

Nel complesso, gli adolescenti cadono regolarmente vittima delle seguenti truffe online.

1. Spoofing sui social media

Gli adolescenti sono i più comunemente presi di mira per lo spoofing. Per farlo, i truffatori si spacciano per amici, celebrità o organizzazioni rispettabili tramite profili falsi. Utilizzando questi profili, contattano le persone e chiedono soldi.

Al giorno d’oggi, i truffatori hackerano anche un profilo e lo usano per chiedere soldi, per apparire più credibili e affidabili.

2. Truffe di phishing

Gli utenti dei social media ricevono regolarmente linka vari moduli o siti web da fonti apparentemente legittime. Tuttavia, il nome o nome utente o link al sito web “quasi uguale” non implica che sia giusto fare come richiesto.

L’obiettivo principale di questi attacchi è recuperare informazioni sensibili come numeri di carte di credito, numeri di previdenza sociale, date di nascita, ecc.

Al contrario, l’obiettivo del tentativo di phishing può anche essere quello di installare malware, ransomware o altri virus nel dispositivo di destinazione per ottenerne il pieno accesso e controllo.

3. Omaggi falsi

I falsi giveaway sono spesso visti su app di social media come Instagram e Facebook. I truffatori promettono agli utenti vari premi dopo che hanno compilato requisiti come un modulo Google con informazioni sensibili.

Una volta fatto, il truffatore contatta gli utenti per lo più tramite messaggio diretto e li informa che hanno vinto il giveaway ma che devono pagare alcune spese in anticipo prima di riceverlo. Si sostiene che queste spese siano correlate alla consegna, alla transazione, ecc.

Alla fine, se ne vanno con non solo i dati sensibili dell’utente, ma anche con i suoi soldi.

4. Truffe sugli acquisti online

Le piattaforme dei social media sono utilizzate da molte aziende per commercializzare e vendere i propri prodotti. Tuttavia, con queste aziende arrivano anche i truffatori. Poiché questi truffatori si nutrono dell’insicurezza delle persone, si concentrano principalmente sulla vendita di prodotti per la salute e la bellezza.

Si aggirano in giro a truffare offrendo offerte che sono per un periodo di tempo limitato e troppo belle per essere vere. La maggior parte delle volte, ci si aspetta che le persone paghino prima della consegna. Dopo il pagamento, le persone non ricevono affatto un pacco o ricevono scatole vuote o con prodotti di qualità molto scadente.

5. Truffe romantiche

Il 40% delle truffe sentimentali inizia sui social media perché i truffatori non hanno problemi a usare mezzi personali per sfruttare qualcuno. Si abbassano fino a coinvolgersi emotivamente o sentimentalmente con qualcuno per usarli.

Queste truffe sentimentali iniziano con un account casuale che ti invia messaggi su una piattaforma di social media. Col passare del tempo, il truffatore ti parla regolarmente e finge di diventare un conoscente o un amico.

Dopo un certo lasso di tempo, riceverai un messaggio da loro che affermano di aver bisogno di un prestito di denaro per un’emergenza o un problema. Una volta trasferito, molto probabilmente non sentirai mai più parlare di loro.

Rischi posti dalle truffe sui social media

Con queste truffe arrivano i rischi. Dopotutto, i truffatori non si stanno sottoponendo a tutti questi fastidi per niente.

1. Furto di identità

I truffatori possono impossessarsi di tutte le tue informazioni personali tramite queste truffe. Avere tutti i tuoi dati a loro disposizione può aiutarli a usare la tua identità per svolgere attività fraudolente, creare account falsi o prendere parte ad attività illegali.

A seconda di come vengono utilizzate le tue informazioni, le conseguenze di cadere in una truffa online possono essere davvero enormi.

2. Minacce ed estorsioni

Se un truffatore si impossessa del tuo dispositivo tramite malware o altri virus, avrà molto più delle tue informazioni private con sé. Può quindi usare le tue foto o video espliciti per ricattarti e ottenere più soldi da te.

Non solo, possono anche utilizzare un ransomware per crittografare i tuoi dati e poi chiedere un riscatto prima di decrittografarli.

3. Perdita finanziaria

Poiché l’obiettivo principale dei truffatori è rubare i tuoi soldi, non c’è modo di evitarlo. Indipendentemente dalla truffa in cui cadi, le conseguenze includeranno sempre perdite finanziarie, in un modo o nell’altro.

Che si tratti di trasferire denaro o di dare loro credito o altri dettagli, le tue finanze saranno irrevocabilmente in difficoltà.

4. Disagio mentale ed emotivo

Le vittime di truffe hanno molte probabilità di attraversare un periodo di stress mentale ed emotivo. Gli utenti i cui dati privati sono stati divulgati possono subire bullismo, vergogna, isolamento, ecc. Al contrario, coloro che hanno le proprie informazioni private esposte possono sentirsi costantemente sotto pressione, stressati e bruciati.

Infine, chi subisce perdite finanziarie può trovarsi a fronteggiare mancanza di sonno, sfiducia e rabbia.

Salva i tuoi figli dalle truffe sui social media

Abbiamo ormai stabilito che gli adolescenti e i bambini non possono essere lasciati a se stessi. A causa della loro mancanza di consapevolezza, possono finire per essere truffati e poi non denunciarlo nemmeno ai genitori o alle autorità.

Con quanto stanno diventando intelligenti i truffatori, i genitori hanno bisogno di una soluzione pratica come un’app di monitoraggio del cellulare. Utilizzando questa app, i genitori possono assicurarsi che i loro figli non diventino vittime di truffe sui social media. Non solo, i genitori possono anche promuovere sane abitudini online monitorando costantemente i loro figli.

Xnspy è una di queste app di monitoraggio che aiuta i genitori a stare più tranquilli, offrendo loro un accesso remoto e discreto ai telefoni dei loro figli. Possono tenere traccia dei loro messaggi, chiamate, cronologia di Internet, file multimediali, ecc.

Avendo tutti questi registri immediatamente a disposizione dei genitori, questi possono impedire ai truffatori di avvicinarsi ai loro figli e garantire la loro sicurezza online.

E la parte migliore è che riceve aggiornamenti regolari per stare al passo con ciò di cui i genitori hanno più bisogno. Quest’anno, ad esempio, hanno lanciato nuove entusiasmanti funzionalità e miglioramenti, non solo una, ma due volte. Il primo set di aggiornamenti è arrivato a metà anno, e poi hanno alzato di nuovo l’asticella nell’ultimo trimestre.

1. Monitoraggio IM

Xnspy consente ai genitori di monitorare oltre 13 piattaforme di social media. Poiché piattaforme come Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, ecc. forniscono ai truffatori un facile accesso ai bambini, i genitori possono tenere d’occhio tutti i loro messaggi e chiamate in entrata e in uscita.

Il tracciamento dei messaggi viene effettuato direttamente dalle app con una visualizzazione sia in elenco che in chat. Pertanto, gli utenti ricevono messaggi recenti e thread di chat individuali con timestamp e dettagli del mittente/destinatario.

Inoltre, se un truffatore prova a contattarli tramite telefono, i genitori possono ascoltare le registrazioni delle chiamate su tutte le app di terze parti e visualizzare la cronologia delle chiamate per avere una visione più chiara.

Per aiutare ulteriormente i genitori, Xnspy registra anche i file multimediali condivisi dai loro figli. Questi file o allegati possono aiutare i genitori a rilevare potenziali truffe o malware per agire rapidamente.

2. Registratore dello schermo

Tuttavia, i genitori non possono dire solo tramite messaggi o chiamate se i loro figli stanno interagendo con un truffatore inconsapevolmente o meno. Pertanto, per sapere se stanno compilando un modulo Google o partecipando a un falso omaggio, Xnspy offre la registrazione dello schermo.

Le impostazioni predefinite dello screen recorder prevedono di fare uno screenshot ogni 5-10 secondi. Questi screenshot coprono tutte le attività del telefono e le interazioni dei bambini sui social media, al di fuori di messaggi e chiamate.

Tuttavia, navigare attraverso una così grande quantità di dati può rivelarsi impegnativo per i genitori. Per una migliore organizzazione e navigabilità, Xnspy ha sottocategorie per tutte le app. Ad esempio, cliccando su una sottocategoria di “WhatsApp”, i genitori vedranno solo gli screenshot per quell’app.

Allo stesso modo, se i genitori selezionano di nuovo la categoria “Tutti”, ogni registrazione dello schermo verrà visualizzata per la loro consultazione. Infine, i genitori possono anche aggiungere un filtro di ricerca temporale per gestire i dati visualizzati.

3. Registratore di tasti

Xnspy ha un keylogger integrato per dispositivi target sia Android che iOS. Se i genitori hanno già installato Xnspy sui telefoni dei loro figli, non appena digitano qualcosa usando la tastiera, questa viene salvata nel keylogger .

In pratica, il keylogger funziona registrando tutti i tasti premuti su un dispositivo di destinazione. Se, ad esempio, un testo viene digitato ma poi rimosso, i genitori possono comunque vederlo nella dashboard poiché è stata utilizzata la tastiera.

Questa funzionalità può tornare utile quando i genitori vogliono assicurarsi che i loro figli non diano inutilmente le loro informazioni personali a sconosciuti su Internet. Inoltre, possono anche vedere i loro nomi utente, password e ricerche online.

Infine, con Xnspy , i genitori possono ricevere aggiornamenti in tempo reale sui registri delle principali attività e utilizzare queste informazioni per adottare misure preventive.

Per accedere a questi aggiornamenti, i genitori devono accedere alla dashboard di Xnspy e selezionare la categoria ” Keylogger “. Una volta lì, possono vedere i log salvati in ordine cronologico o aggiungere filtri di app e orario per una gestione più semplice.

4. Monitoraggio della navigazione in Internet

Ora, è fondamentale che i genitori sappiano se i loro figli stanno aprendo siti web di phishing e stanno inconsapevolmente cedendo i loro nomi utente e password a fonti illegittime. Per rimanere aggiornati, i genitori possono usare i registri della cronologia di Internet di Xnspy .

Una volta nella dashboard, sul lato sinistro della pagina, gli utenti possono vedere “Registri telefonici”. Dopo aver selezionato la categoria, si apre una finestra che mostra le sue sottocategorie, una delle quali è la cronologia di Internet.

La cronologia Internet su Xnspy è suddivisa in tre schede nella parte superiore dei registri: cronologia Internet, segnalibri e analisi.

I genitori possono vedere tutti i siti web visitati dai loro figli in ordine cronologico utilizzando la sottocategoria Cronologia Internet. Questi registri contengono dettagli come il titolo della pagina, il link della pagina, il numero di visite e la marca temporale dell’ultima visita.

I segnalibri, d’altro canto, forniscono informazioni su tutti i link dei siti web che sono stati aggiunti ai segnalibri da un bambino. L’elenco dei segnalibri include il titolo della pagina, l’URL di destinazione, la frequenza delle visite e il timestamp dell’ultima visita.

L’ultima sottocategoria di analisi fornisce report attuariali sui siti web più frequentati, ecc. Grazie a questi report, i genitori possono comprendere meglio gli interessi e le attività online dei propri figli.

5. Avvisi sulle parole chiave

I genitori possono anche attivare avvisi per parole specifiche utilizzando Xnspy . In ” Watchlist words”, gli utenti trovano l’opzione per aggiungere nuove parole. Possono inoltre eliminare quelle vecchie per evitare di attivare avvisi non necessari.

Le parole nell’elenco dipendono principalmente dalle preferenze dei genitori. Ad esempio, se i genitori vogliono tenere d’occhio i truffatori, possono aggiungere tutte le parole correlate alla watchlist. Inoltre, se non si preoccupano del linguaggio inappropriato, possono saltare le oscenità.

Una volta che il sistema trova una di queste parole nei registri telefonici, attiverà un avviso immediato sulla dashboard dei genitori.

Considerazioni finali

Oggigiorno, non è solo necessario educare i bambini sulle truffe dei social media, ma anche impiegare strumenti di monitoraggio per la loro sicurezza online. Aspettarsi che i bambini facciano discussioni da adulti e distinguano il vero dal falso non è un approccio fruttuoso.

I genitori devono adottare misure proattive per proteggere i propri figli. Un’app di monitoraggio del cellulare come Xnspy può aiutarli a tracciare in modo completo i propri figli con funzionalità come schermo, surround e registrazione delle chiamate. (nota stampa).