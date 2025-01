Lucia Aprile: "Divieto di conferimento dei rifiuti la Domenica: nuove regole per Foggia"

Foggia, 6 gennaio 2025 – Il Comune di Foggia ha istituito un divieto assoluto di conferimento dei rifiuti nelle giornate di domenica, in vigore per tutte le zone del territorio comunale. A partire da quest’anno, i sacchetti per la raccolta differenziata e per il secco non potranno essere depositati in strada durante la giornata di domenica, una misura finalizzata a migliorare la gestione dei rifiuti e a sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità di un comportamento più responsabile.

Lucia Aprile, Vice Sindaca e Assessora all’Ambiente del Comune di Foggia, ha voluto sottolineare l’importanza di questa iniziativa, dichiarando: “Il divieto di conferire i rifiuti la domenica è una misura necessaria per migliorare la qualità del nostro ambiente e garantire una città più pulita e ordinata. Purtroppo, molte persone non sono ancora a conoscenza di questa regola, e per questo motivo è fondamentale fare un’ulteriore informazione e sensibilizzazione su questo tema.”

La decisione è stata presa dopo un’attenta analisi delle problematiche legate alla gestione dei rifiuti urbani, che durante la domenica erano spesso lasciati incustoditi in strada, con conseguenti disagi legati alla pulizia e al decoro pubblico.

Per chi avesse necessità urgenti di conferire i rifiuti differenziati, il Comune ha previsto una soluzione alternativa. Lucia Aprile ha infatti precisato che: “Se qualcuno ha urgenze improrogabili, può recarsi al centro di raccolta situato in via Sprecaceneri, dietro il cimitero, dove sarà possibile conferire i rifiuti differenziati anche la domenica mattina.”

Obiettivo del Comune di Foggia: continuare a lavorare per una gestione dei rifiuti sempre più efficiente, promuovendo pratiche di raccolta responsabile e migliorando il servizio per i cittadini. Questo divieto si inserisce in un piano più ampio che mira a sensibilizzare la cittadinanza e ridurre il disordine urbano, creando una città più pulita, decorosa e vivibile per tutti.

Per ulteriori informazioni, il Comune invita i cittadini a consultare il sito ufficiale e a seguire i canali di comunicazione per aggiornamenti futuri.