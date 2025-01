Manfredonia chiude le festività natalizie con successo: “Ora ripartiamo più forti di prima”

MANFREDONIA – Si conclude oggi il periodo di festività natalizie e di fine anno a Manfredonia, con un bilancio più che positivo. La città, vestita a festa, ha saputo accogliere cittadini e turisti, mostrando il suo volto più autentico e coinvolgente.

“Manfredonia ha dato prova di essere una comunità unita e vivace, capace di valorizzare ogni angolo della città grazie a un ricco programma di eventi che hanno animato sia il centro storico che le periferie”, ha dichiarato Francesco Schiavone, Assessore comunale di Manfredonia.

L’amministrazione comunale, in sinergia con numerosi soggetti privati e associazioni locali, ha patrocinato e coordinato un calendario fitto di appuntamenti che hanno reso il periodo natalizio un’occasione di aggregazione e valorizzazione territoriale.

“Abbiamo puntato su un mix di tradizione e innovazione, per offrire a cittadini e visitatori un’esperienza completa, che potesse coinvolgere tutte le fasce d’età e rappresentare il meglio della nostra cultura e creatività”, ha aggiunto Schiavone.

Tra le iniziative che hanno riscosso maggiore successo spiccano le luminarie artistiche, le installazioni creative e il presepe in cartapesta sipontina, simbolo della tradizione locale. Non è mancata la magia per i più piccoli, con la Casa di Babbo Natale allestita in riva al mare, mentre i concerti di musica classica, contemporanea e gospel hanno arricchito l’offerta culturale per tutte le età.

“Abbiamo visto una straordinaria partecipazione da parte delle associazioni locali. Senza di loro, molti eventi non sarebbero stati possibili. La rete associativa rappresenta un valore inestimabile per Manfredonia e dimostra, ancora una volta, quanto sia importante lavorare insieme per il bene della comunità”, ha sottolineato l’Assessore.

Mostre del presepe, presepi viventi, animazioni per bambini, percorsi enogastronomici, visite guidate e aperture straordinarie dei principali attrattori culturali hanno contribuito a creare un clima di festa che ha avvolto tutta la città.

“Ora guardiamo avanti”, conclude Schiavone. “Da domani si riparte più forti di prima.

L’impegno dell’amministrazione è concentrato sulla ripresa di ogni settore nevralgico della città, consapevoli che c’è bisogno di recuperare il tempo perduto. L’amore per Manfredonia non conosce limiti e siamo pronti a rimetterci al lavoro per costruire il futuro che la nostra comunità merita”.

La chiusura delle festività non segna la fine di un percorso, ma l’inizio di un nuovo slancio per Manfredonia, pronta ad affrontare le sfide del 2025 con rinnovato entusiasmo e spirito di collaborazione.