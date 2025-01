Manfredonia, Forza Italia: “Christmas No Dream, il progetto natalizio fallito"

Manfredonia, città dall’immenso potenziale culturale e turistico, si è trovata al centro di un acceso dibattito a seguito del programma natalizio annunciato dall’amministrazione comunale. L’evento, presentato come un’offerta straordinaria dal 7 dicembre al 6 gennaio, ha sollevato numerose polemiche per le promesse non mantenute e il confronto impietoso con altre realtà locali.

I consiglieri comunali di Forza Italia, Liliana Rinaldi, Fabio Di Bari e Ugo Galli, hanno pubblicamente denunciato la discrepanza tra le dichiarazioni dell’amministrazione e i risultati concreti osservati in città. “I paesi dei Monti Dauni – sottolineano – hanno dato prova di grande cura ed eleganza negli allestimenti natalizi, creando atmosfere suggestive e accoglienti. Al contrario, Manfredonia si è limitata a poche e improvvisate decorazioni, prive di coerenza e professionalità.”

Uno dei punti più critici è stata la mancata realizzazione dei tanto annunciati mercatini di prodotti tipici in Largo Diomede. Questi, secondo l’assessore con deleghe multiple, avrebbero dovuto rappresentare una vetrina per le eccellenze enogastronomiche locali e attrarre visitatori. Tuttavia, nulla di quanto promesso si è concretizzato. La città ha vissuto festività natalizie spente, senza iniziative di rilievo e con un flusso turistico minimo, come testimoniano gli operatori commerciali che contavano sulle festività per risollevare le vendite. A peggiorare la situazione, il degrado urbano: rifiuti accumulati, strade sporche e generale incuria hanno offerto un biglietto da visita ben poco invitante.

Nonostante le carenze dell’amministrazione, cittadini, commercianti, associazioni e parrocchie hanno fatto del loro meglio per colmare il vuoto, organizzando iniziative e addobbando la città con risorse proprie. “Gli unici meriti vanno a loro – aggiungono i consiglieri – perché hanno dimostrato un impegno che la giunta comunale non è stata in grado di assicurare.” Forza Italia chiama ora la cittadinanza a esprimere il proprio giudizio sull’operato dell’amministrazione comunale. “Il popolo è il vero giudice – concludono – e non possiamo che constatare come il tanto propagandato progetto natalizio si sia rivelato l’ennesimo esempio di parole vuote e autocelebrazione.”

Manfredonia, città dalle grandi potenzialità, merita di più. Resta ora da vedere se le critiche mosse porteranno a una riflessione da parte dell’amministrazione per pianificare un futuro più dignitoso e all’altezza delle aspettative dei cittadini e del territorio.

I consiglieri comunali di Forza Italia

Liliana Rinaldi, Fabio Di Bari e Ugo Galli