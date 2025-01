Manfredonia, la Gradinata Est chiede rinforzi: “La salvezza è una priorità”

MANFREDONIA – Il cuore pulsante del tifo biancoceleste si fa sentire. Attraverso un comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook, il gruppo della Gradinata Est del Manfredonia ha lanciato un appello chiaro e diretto alla società: servono rinforzi per evitare la retrocessione.

In un momento delicato della stagione, con la squadra che fatica a risalire la classifica del Girone H di Serie D, i tifosi hanno ribadito il loro incondizionato supporto, sottolineando però la necessità di intervenire sul mercato per rafforzare la rosa a disposizione dell’allenatore.

“Manfredonia deve restare in Serie D” – esordisce il comunicato. I sostenitori sipontini hanno voluto rimarcare l’impegno mostrato sia in casa che in trasferta, elogiando la determinazione e la grinta dimostrata dai giocatori in campo.

“Abbiamo visto una squadra che ha lottato con il cuore, con il massimo rispetto per la maglia e per i tifosi. Ma la vittoria non è arrivata e le ragioni sono evidenti”, scrivono i supporter.

Nonostante la consapevolezza di non ricoprire ruoli tecnici, i tifosi si sentono legittimati a esprimere la loro voce, forti del costante sostegno offerto durante allenamenti e partite.

“Non siamo direttori sportivi né allenatori, ma siamo quelli che sostengono questa squadra sempre e ovunque. Ci è stato detto che non vogliamo retrocedere. Noi lo dimostriamo ogni domenica”, prosegue il comunicato, sottolineando l’attaccamento della tifoseria alla squadra e alla città.

Una richiesta precisa

Il messaggio della Gradinata Est si conclude con un appello accorato alla dirigenza: “Chiediamo a gran voce rinforzi e rispetto per chi, ogni settimana, paga il biglietto e sostiene il Donia. La tifoseria merita di più e vogliamo i tasselli mancanti per centrare l’obiettivo salvezza”.

Non manca, infine, una richiesta di prezzi popolari per incentivare la partecipazione e favorire l’entusiasmo della piazza, elemento considerato fondamentale per spingere la squadra verso l’obiettivo stagionale.

“Ai rinforzi ci pensate voi, al resto ci pensiamo noi”, conclude il comunicato, che testimonia ancora una volta il legame viscerale tra il Manfredonia Calcio e i suoi tifosi.