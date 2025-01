Manfredonia. Come in passato, la questione del randagismo e degli abbandoni di animali continua a emergere con forza in questi giorni, soprattutto sui social, mettendo in luce una problematica che sembra non trovare soluzione concreta.

Fin dallo scorso giugno 2024, alla presenza di testimoni e volontari, ho incontrato personalmente rappresentanti della passata Amministrazione comunale, dell’attuale e dell’opposizione. Nonostante le proposte avanzate e la volontà dichiarata di sostenere il progetto e collaborare con i volontari, ad oggi nulla è stato fatto. Zero. Solo parole inutili. Nessuna azione concreta è seguita agli incontri, lasciando le esigenze reali completamente inascoltate.

Nessuna collaborazione, nessuna volontà di cooperare per sviluppare positivamente la rete per gli interventi, per l’assistenza veterinaria. Zero.

L’unica proposta pervenuta riguarda l’istituzione di un fondo in bilancio a favore dell’associazione Enpa, ma questo non risponde minimamente alle necessità avanzate durante i confronti con le istituzioni. Ancora una volta, Manfredonia si conferma una città più incline a lamentarsi e a chiedere fondi, incarichi e finanziamenti, che a risolvere concretamente i problemi che la affliggono.

Mentre il dibattito continua sui social “a colpi” di parole e sterili polemiche, gli animali possono contare solo sull’impegno gratuito, e spesso a proprie spese, dei volontari che ogni giorno si dedicano a loro con dedizione e spirito di sacrificio.

Giuseppe De Filippo

Direttore StatoQuotidiano.it