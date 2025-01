La Casa di Babbo Natale a Manfredonia, evento per grandi e piccini (VIDEO)

MANFREDONIA – La magia del Natale ha invaso Manfredonia grazie alla Casa di Babbo Natale, evento che ha superato ogni aspettativa e ha conquistato l’entusiasmo di grandi e piccoli. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Manfredonia con il patrocinio del Comune, ha registrato oltre 15.000 visite, confermandosi come un appuntamento imperdibile del periodo natalizio per cittadini e turisti.

La partecipazione degli istituti scolastici è stata uno dei punti di forza dell’evento.

Più di 2.000 bambini hanno avuto l’opportunità di visitare la Casa di Babbo Natale, prendendo parte ad attività didattiche e ricreative, rafforzando così il legame tra la comunità e la tradizione natalizia.

“Questa prima edizione è stata per noi un’esperienza straordinaria”, ha dichiarato Simona Francesca Santovito, Presidente della Pro Loco. “Il numero di visitatori e la collaborazione con numerose associazioni locali ci riempiono di orgoglio. Abbiamo creato una rete che ha valorizzato il territorio e acceso l’entusiasmo nel cuore della città durante le festività. Un ringraziamento speciale va a tutti i soci della Pro Loco che hanno contribuito con impegno e passione alla realizzazione dell’evento”.

La Casa di Babbo Natale, arricchita da installazioni artistiche in cartapesta sipontina, ha visto la partecipazione attiva di numerose associazioni locali, il cui supporto è stato fondamentale per il successo dell’iniziativa. Tra queste, Avis, Arcobaleno, Croce Rossa, Paser, Uisp, New Generation Orchestra, Lions Club Manfredonia Host, SS Manfredonia Calcio, Volley Club Manfredonia, Tucson Angel Manfredonia, Gargano Sailing Team, Asd Armonia Fitness, Gradinata Est, Concerto Bandistico Città di Manfredonia e Gruppo Scout Agesci Manfredonia Uno.

L’evento si è trasformato anche in un laboratorio sociale, dove diverse generazioni si sono incontrate e hanno condiviso momenti indimenticabili. I bambini hanno allietato gli anziani del Centro Diurno Santa Chiara, della Casa di Riposo Anna Rizzi e di Stella Maris con canti ed esibizioni, suscitando emozioni forti e ricordi preziosi.

“Vedere gli occhi lucidi dei nonni mentre ascoltavano i canti dei più piccoli è stata una delle esperienze più toccanti”, hanno raccontato i volontari della Pro Loco.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle imprese locali e ai privati che hanno sostenuto l’iniziativa, permettendo di coprire i costi e garantendo la gratuità dell’evento. Inoltre, numerosi cittadini si sono prestati a indossare i panni di Babbo Natale, regalando sorrisi e momenti di gioia ai visitatori.

La Pro Loco di Manfredonia guarda già al futuro, con l’intenzione di migliorare e ampliare l’iniziativa nelle prossime edizioni. “Siamo pronti ad accogliere suggerimenti e nuove idee, certi che il contributo di tutti renderà l’evento ancora più speciale”, ha concluso la presidente Santovito.

Con un bilancio più che positivo e il cuore colmo di gratitudine, la Pro Loco ha voluto ringraziare tutta la comunità: “Grazie Manfredonia! Ci vediamo il prossimo Natale”.