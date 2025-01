A Foggia un evento unico: Un Caffè al Volo con il leggendario Comandante Giuseppe Liva

Il prossimo 10 gennaio, presso il ristorante Samì – Ristorante in Fiera a Foggia, si terrà un evento straordinario organizzato dal 136° Club Frecce Tricolori Foggia APS, in collaborazione con la giornalista e divulgatrice di cultura aeronautica Marianna Bonavolontà: UN CAFFÈ AL VOLO.

Protagonista d’eccezione sarà il Comandante Giuseppe Liva, leggenda dell’aviazione italiana e internazionale. Un curriculum che parla da sé: ex Pony 3 della celebre Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori, pilota e istruttore su velivoli iconici come il G91T, Comandante Alitalia su aerei come il Boeing 747 e il DC10, nonché istruttore di volo presso la Scuola Alitalia. Liva ha accumulato oltre 20.000 ore di volo, e partecipato alla famosa trasvolata oceanica con la pattuglia acrobatica Alpi Eagles.

L’incontro sarà un’occasione irripetibile per ascoltare dalla viva voce del Com.te Liva il racconto della sua straordinaria carriera e delle vicende che lo hanno reso una figura iconica dell’aviazione. Uno sguardo non solo al passato, ma anche al futuro del volo e della cultura aeronautica, in un dialogo aperto e coinvolgente.

L’incontro avrà quindi un valore umano e simbolico profondo, unendo ricordi personali e passione per il volo.

Un appuntamento su invito, che segna il primo evento del 2025 e intende sottolineare che la cultura aeronautica e la passione per le Frecce Tricolori e l’Aeronautica Militare non sono riservate a pochi, ma appartengono a tutti coloro che desiderano sognare con gli occhi rivolti al cielo.

Un evento unico, in presenza di numerose Istituzioni, dove storia, passione e futuro si intrecciano, guidati da una delle leggende viventi del volo italiano e da una voce che continua a tenere viva la memoria e la cultura aeronautica!

Ufficio Stampa

136° Club Frecce Tricolori Foggia APS