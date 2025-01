Carnevale 1978-Carro allegorico in cartapesta dei cugini Sapone & C. -L'euforia di Manfredonia nel venticinquennale

Manfredonia. Il Carnevale di Manfredonia è da sempre una delle manifestazioni più rappresentative della città, un evento che richiama visitatori e che affonda le sue radici in una tradizione artigianale secolare. Tuttavia, dietro le sfilate colorate e i carri allegorici si cela una realtà ben diversa, fatta di sacrifici, passione e, purtroppo, promesse non mantenute.

A denunciare questa situazione sono proprio i cartapestai, gli artisti e artigiani che dedicano mesi interi alla realizzazione dei carri.

“Sono un ex cartapestaio”, racconta uno di loro con rammarico. “Dopo anni di promesse mai mantenute dalle amministrazioni comunali, ho dovuto dire basta. Una decisione dolorosa, ma inevitabile”.

Montepremi: dove sono finiti?

Negli anni passati, il Carnevale non era solo un palcoscenico di creatività, ma anche una competizione che premiava il talento e l’impegno. I montepremi, chiaramente esposti nei manifesti ufficiali della manifestazione, rappresentavano una risorsa vitale per i cartapestai. Questi fondi coprivano le spese per l’acquisto dei materiali, i giorni e le notti di lavoro e i costumi. “I montepremi ci permettevano di rientrare almeno in parte dei costi sostenuti”, spiega l’ex cartapestaio. “Ora, senza quei contributi, portare avanti questa tradizione è diventato insostenibile”.

In passato, le classifiche venivano esposte pubblicamente e ogni carro o gruppo mascherato sapeva quale fosse il riconoscimento economico destinato dal primo all’ultimo classificato. Oggi, invece, tutto questo sembra un ricordo lontano.

“Il Carnevale non può essere fatto a spese dei cartapestai e dei gruppi mascherati”, continua l’ex artigiano. “Se non si torna a incentivare economicamente chi realizza i carri e partecipa attivamente alla manifestazione, il rischio è che il Carnevale di Manfredonia diventi sempre più scarno, perdendo la sua attrattiva”.

Le amministrazioni locali, nel corso degli ultimi anni, hanno spesso dichiarato di voler investire nella manifestazione, ma gli stanziamenti si sono rivelati insufficienti.

Capannoni: un altro problema da risolvere

Oltre ai fondi, un’altra questione cruciale riguarda le strutture a disposizione dei cartapestai. Attualmente, Manfredonia conta quattro capannoni destinati alla realizzazione dei carri allegorici, ma questo numero è insufficiente. “Se vogliamo tornare ai grandi eventi del passato, servono almeno cinque o sei capannoni”, afferma l’ex cartapestaio. “Non possiamo pensare di realizzare solo quattro carri per un evento che, storicamente, ha sempre visto una partecipazione molto più ampia”.

La mancanza di spazi adeguati non solo limita la creatività, ma impedisce a molti artigiani di partecipare, riducendo così la varietà e la qualità della manifestazione.

L’appello dei cartapestai è chiaro: serve un impegno concreto e duraturo da parte delle istituzioni per garantire la sopravvivenza del Carnevale di Manfredonia. Non basta l’entusiasmo o la passione degli artigiani, è necessario che l’amministrazione comunale riconosca il valore economico e culturale di questa tradizione.

Investire nel Carnevale significa investire nel futuro di Manfredonia, nella sua identità e nella sua capacità di attrarre visitatori e turisti. Senza un cambio di rotta, il rischio è che questa festa tanto amata diventi un pallido riflesso di ciò che era un tempo.