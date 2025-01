Chiusura al traffico della Galleria Palombari: lavori di riqualificazione fino al 31 gennaio 2025

L’ANAS ha annunciato un intervento di riqualificazione energetica presso la Galleria Palombari, situata sulla SS 688 “Variante di Mattinata”. I lavori prevedono l’installazione di un sistema di illuminazione a LED, insieme alla realizzazione di nuove canalizzazioni per cavi e proiettori, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la sicurezza della struttura. Per consentire l’esecuzione delle operazioni in sicurezza, il tratto della SS 688 compreso tra il km 3+000 e il km 9+935 sarà chiuso al traffico in modo continuativo dalle ore 09:00 di mercoledì 8 gennaio 2025 fino alle ore 18:00 di venerdì 31 gennaio 2025. La chiusura interesserà tutti i veicoli, ad eccezione di quelli di soccorso e delle forze dell’ordine.

Durante questo periodo, gli automobilisti saranno deviati sulle strade alternative SS 89 e SP 53, secondo gli schemi segnaletici predisposti. La segnaletica, conforme alle normative del Codice della Strada, sarà installata e mantenuta dalla società incaricata, ALPIN SRL. La ditta ALPIN SRL, appaltatrice dei lavori, sarà responsabile della gestione della segnaletica e della sicurezza del tratto stradale interessato. L’azienda ha nominato il Sig. Giuseppe Salierno come responsabile del cantiere e della segnaletica, reperibile al numero 345 239 7977.

L’ordinanza specifica che ALPIN SRL sarà responsabile sia civilmente che penalmente per eventuali danni derivanti da inefficienze nella segnaletica, sollevando ANAS e il suo personale da ogni responsabilità. Il tratto stradale interessato sarà sorvegliato dal personale tecnico incaricato, nel rispetto delle norme del Codice della Strada. Gli agenti preposti, insieme al personale di ALPIN SRL, si occuperanno di regolare il traffico e vigilare sulla corretta esecuzione delle disposizioni.

Per ulteriori aggiornamenti, gli automobilisti sono invitati a seguire le comunicazioni ufficiali e a rispettare la segnaletica sul posto per evitare disagi.

