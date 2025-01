Il governo Meloni si prepara ad aumentare le accise sul gasolio a partire dal 2025, con un rincaro di un centesimo al litro. Questa misura si inserisce in un piano più ampio che prevede un graduale allineamento delle accise tra benzina e diesel entro il 2030. L’operazione, secondo quanto riportato da Fanpage, servirà a finanziare il rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale, una delle questioni più discusse nell’ambito delle recenti trattative tra governo, sindacati e Regioni.

L’aumento, licenziato a ottobre insieme alla manovra economica, fa parte della delega fiscale affidata al viceministro dell’Economia Maurizio Leo. Il decreto è ora al vaglio delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato per un parere, passaggio necessario prima dell’approvazione definitiva. L’esame del provvedimento è previsto per l’8 gennaio, segnando l’inizio di un iter che potrebbe portare all’entrata in vigore della misura già nel 2025.

La decisione di incrementare l’accisa sul gasolio non è priva di polemiche.

Molti critici sottolineano l’incoerenza con le promesse fatte dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la campagna elettorale, quando aveva annunciato l’intenzione di abolire le accise sui carburanti. Invece, il 2024 si apre con un aumento dell’1,8% delle tariffe autostradali e con l’annuncio di questo ulteriore rincaro sul diesel, rendendo evidente una strategia di riallineamento progressivo delle tasse sui carburanti.

Attualmente, le accise in Italia sono tra le più alte in Europa. Per la benzina, l’accisa ammonta a 73 centesimi al litro, mentre per il gasolio si attesta a 62 centesimi al litro. L’obiettivo del governo è uniformare le due imposte entro il 2030, procedendo con aumenti graduali sul diesel e riduzioni equivalenti sulla benzina. Il primo passo, previsto per il 2025, consisterà in un incremento di un centesimo per litro di gasolio, compensato da una riduzione di pari importo per la benzina.

Secondo quanto spiegato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti durante una conferenza stampa, l’allineamento delle accise è una necessità imposta dagli impegni presi dall’Italia nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e dalle raccomandazioni della Commissione Europea per favorire la transizione ecologica. Giorgetti, con tono ironico, aveva dichiarato: “Io ho la macchina diesel, sarò costretto a pagare un centesimo in più al litro…”, minimizzando l’impatto della misura.

Nel frattempo, il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi è impegnato in una serie di incontri con i sindacati e le Regioni per discutere il rinnovo del contratto dei lavoratori del trasporto pubblico locale. Un nuovo tavolo è previsto per il 15 gennaio, e l’incremento delle accise potrebbe rappresentare una delle soluzioni per coprire i costi del rinnovo del contratto nazionale 2024-2026. Questa operazione riguarda circa 110mila autoferrotranvieri e comporterà una spesa complessiva di 500 milioni di euro in tre anni. Il primo anno, l’incremento dovrebbe generare un gettito di circa 200 milioni di euro, con una proiezione annua di 600 milioni entro il 2030.

Il governo ritiene che la misura sia necessaria per garantire la sostenibilità finanziaria del settore dei trasporti pubblici, settore che ha affrontato gravi difficoltà negli ultimi anni. Tuttavia, la scelta di finanziare il rinnovo contrattuale attraverso un aumento delle accise sul diesel rischia di incidere pesantemente sui costi di trasporto e logistica, con possibili ripercussioni sui prezzi al consumo.

Fanpage sottolinea che questa strategia, pur avendo una logica economica e fiscale, potrebbe rivelarsi impopolare, soprattutto tra gli automobilisti che utilizzano auto diesel per necessità lavorative o per lunghi spostamenti. L’annuncio ha già suscitato reazioni negative tra le associazioni di categoria e i consumatori, che temono un ulteriore aggravio sulle spese quotidiane.

Il dibattito sulle accise è destinato a proseguire nei prossimi mesi, con un confronto serrato tra governo, opposizione e parti sociali. La questione delle accise sui carburanti rappresenta uno dei nodi più delicati della politica fiscale italiana e sarà interessante osservare come evolveranno le discussioni in vista delle future scadenze legislative.

(Fonte: Fanpage.it)