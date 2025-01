Michele, 54 anni, residente a Manfredonia, si trova da tempo in una condizione di difficoltà. In un appello rivolto alla testata giornalistica StatoQuotidiano.it, l’uomo racconta la sua difficile situazione, cercando visibilità per un problema che sembra restare irrisolto nonostante i suoi sforzi.

Da tempo, Michele sta lottando per trovare un lavoro stabile. Nonostante l’impegno costante, il suo tentativo di guadagnarsi da vivere sembra infrangersi contro una serie di ostacoli insormontabili. “Cerco lavoro da tempo – racconta – ma la mia età è un problema, e i servizi sociali non possono fare nulla per aiutarmi. Il sindaco, purtroppo, non può fare niente. Vado da tante persone a Manfredonia, ma non ottengo risposte.”

Michele ha cercato di guadagnarsi da vivere vendendo verdura e ortaggi, ma anche questa attività si è rivelata difficile. “Mi fanno i controlli ogni volta – spiega con una punta di frustrazione – voglio solo lavorare, ma ogni tentativo sembra vano.” (l’uomo è stato già vittima di una truffa qualche settimana fa,ndr).

Un episodio grave e violento ha aggravato ulteriormente la sua condizione. Il 16 dicembre, intorno alle 16.35, Michele è stato aggredito nei pressi di Largo Santa Maria delle Grazie, in una zona centrale di Manfredonia. “Stavo andando al mercato quando due uomini mi hanno visto con il marsupio e mi hanno aggredito – racconta con voce tremante – mi hanno colpito con pugni, facendomi cadere a terra, e mi hanno rubato 280 euro che avevo guadagnato in due settimane di lavoro.” Il furto è stato accompagnato da violenza fisica: Michele ha riportato un occhio nero e diversi lividi, ma ha scelto di non presentare denuncia, sebbene abbia chiamato un’ambulanza.

L’uomo ha moglie e due figli, cercando di far fronte alle difficoltà economiche, ma la sua condizione è ormai insostenibile. “Vorrei solo lavorare – afferma con un misto di rassegnazione e speranza – ma la mia situazione sta diventando sempre più difficile. Ho bisogno di essere ascoltato.”

Nonostante il suo appello, Michele si sente spesso ignorato, in particolare da chi dovrebbe poter offrire un supporto concreto, come il primo cittadino di Manfredonia, Domenico La Marca. “Spero che il sindaco mi ascolti – conclude – che qualcuno prenda sul serio la mia situazione e mi aiuti a trovare una soluzione.”

La vicenda di Michele mette in evidenza un problema di emarginazione e difficoltà economiche che molti cittadini italiani, in particolare nelle aree più fragili, si trovano ad affrontare ogni giorno. La sua richiesta è semplice: un’opportunità di lavoro, una mano tesa, un segno di speranza per chi vive nel bisogno e nella solitudine.

Il caso solleva anche interrogativi più ampi sulla capacità delle istituzioni locali di rispondere efficacemente alle difficoltà della cittadinanza.