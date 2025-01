“Nonna Ersilia e la nipote Zitella” – Uno spettacolo per tutta la famiglia tra risate e fiabe senza tempo

Il Teatro del Pollaio è lieto di presentare “Nonna Ersilia e la nipote Zitella”, lo spettacolo di teatro per attrici, pupazzi e proiezioni che promette divertimento per grandi e piccini. L’appuntamento è fissato per domenica 12 gennaio alle ore 18:30 presso Sala Locus Mirabilis, Libreria Fumettosmania in via Bari n.18, Foggia.

“Nonna Ersilia e la nipote Zitella” è una brillante commedia che porta in scena la simpatica e vulcanica Nonna Ersilia, celebre personaggio del Teatro del Pollaio, alle prese con la sua prima nipote Zitella. Un nome che sembra già presagire un destino ben definito. Zitella è una scienziata romantica, immersa tra provette e formule, ma sempre alla ricerca dell’inafferrabile Principe Azzurro.

Riuscirà Nonna Ersilia a convincerla che i principi esistono solo nelle favole? Tra risate, battibecchi e tenere riflessioni, nonna e nipote rivivranno insieme le fiabe più amate, grazie alle splendide illustrazioni umoristiche di Luigi Dragonetti. Principi, principesse, castelli e magie si alterneranno in uno spettacolo che celebra l’immaginazione e il lieto fine che tutti sogniamo.

Un evento imperdibile per il pubblico dai 4 ai 99 anni!

Regia: Rosanna Giampaolo

Testo di: Antonella Colucci e Rosanna Giampaolo

Con: Rosanna Giampaolo nel ruolo di Nonna Ersilia e Michela Quirito

Illustrazioni di: Luigi Dragonetti

Posti limitati – Ingresso su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:

Tel: 347 665 6587 – 328 292 9556

Non perdete l’occasione di vivere una serata all’insegna della fantasia e delle emozioni. Vi aspettiamo!