Tragedia in Egitto, bimbo di 9 anni muore in vacanza a Marsa Alam - PH ANSA

Un’inchiesta è stata avviata dalle autorità egiziane dopo la tragica morte di un bambino di 9 anni, Mattia Cossettini, residente a Tricesimo, in provincia di Udine. Il piccolo è deceduto a Marsa Alam, in Egitto, durante una vacanza con i genitori, a causa di un malore improvviso.

La famiglia friulana, arrivata in Egitto il 2 gennaio e in procinto di rientrare in Italia il 9 gennaio, ha chiesto di chiarire le cause del decesso e se ci siano stati eventuali ritardi nei soccorsi.

Secondo le prime ipotesi, la causa del decesso potrebbe essere stata un’emorragia cerebrale. Le autorità locali stanno indagando per fare luce sulla vicenda.

Lo riporta Ansa.