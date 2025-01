Trasportava 13 chili di cocaina in auto, arrestato a Lecce ph ANSA

E’ stato sorpreso sulla statale Lecce-Brindisi mentre trasportava 13 chili di cocaina destinata presumibilmente al Salento. Per questo un 31enne è stato arrestato dagli agenti della sezione narcotici per traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo, i cui spostamenti venivano monitorati da giorni, ha precedenti per reati contro la persona.

Con l’ausilio dell’unità cinofila della polizia di frontiera di Brindisi, è stata individuata la presenza d i un nascondiglio accuratamente predisposto all’interno di un doppiofondo ricavato nel bagagliaio della sua auto. Nascosti dietro il pannello posto alla base del vano, sono stati trovati 12 panetti di cocaina per un peso di oltre 13 chili, già confezionati con nastro adesivo da imballaggio, avvolti in cellophane trasparente.

Lo riporta l’ANSA