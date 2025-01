Università di Foggia: il saluto del nuovo Direttore Generale Sandro Spataro alla Comunità accademica

Foggia, 7 gennaio 2025 – A partire dal 1° gennaio 2025 il dott. Sandro Spataro ha ufficialmente assunto l’incarico di Direttore Generale dell’Università degli Studi di Foggia per il triennio 2025-2028. La nomina è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre scorso, su proposta del Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio, con il parere favorevole del Senato Accademico.

In occasione del suo insediamento, il nuovo Direttore Generale dell’Università di Foggia ha rivolto un messaggio di saluto alla comunità accademica esprimendo il proprio impegno a favore della crescita e dello sviluppo dell’Ateneo.

“Il 3 gennaio 2025 ha avuto inizio una tappa importante della mia carriera professionale, assumendo il ruolo di Direttore Generale di un Ateneo che ha dimostrato, negli ultimi anni, una significativa capacità di sviluppo e innovazione.” Ha dichiarato il dott. Spataro.

Nel suo messaggio, il nuovo Direttore Generale ha espresso gratitudine al Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio, e agli Organi di Governo per la fiducia accordata manifestando la volontà di affrontare questa sfida con la massima dedizione, forte dell’esperienza maturata in ruoli dirigenziali presso il Politecnico e l’Università di Bari.

“L’Università di Foggia rappresenta oggi un approdo prestigioso di valori e di competenze, che mi accompagneranno nel ruolo che mi appresto ad affrontare. Sento, pertanto, il bisogno di rivolgere innanzitutto il mio saluto alla Comunità Accademica, nelle sue varie componenti, a tutti coloro che lavoreranno al mio fianco, alle Organizzazioni Sindacali, con le quali condividerò ogni possibile percorso nella ricerca di soluzioni per il miglioramento delle condizioni delle Lavoratrici e dei Lavoratori.” – Ha proseguito il Direttore Generale. – “I risultati positivi dell’Università di Foggia rispecchiano l’impegno complessivo di chi vive questo Ateneo. Nel corso del mio incarico mi unirò, con entusiasmo, a tale impegno, disponibile all’ascolto, nella consapevolezza che le opinioni assumono particolare valenza per chi le manifesta, potendo offrire, al tempo stesso, proposte di costruttivo arricchimento. Auspico, pertanto, di poter contribuire alla costruzione di un rapporto di fiducia con una Comunità che vanta un solido patrimonio di valori, conoscenze e professionalità.”

Concludendo il suo intervento, il dott. Sandro Spataro ha ribadito il proprio impegno a lavorare in sinergia con tutte le componenti dell’Ateneo per migliorare i servizi offerti agli studenti e al territorio. “Dovremo impegnarci a lavorare nella consapevolezza degli obiettivi da perseguire, al servizio degli Studenti e del Territorio, affinché la Governance e l’apparato gestionale siano sempre convergenti, animati dal comune interesse del miglioramento dei servizi, con una medesima visione e condivisione di valori. In tale prospettiva, sarà essenziale il contributo di tutto Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario e CEL, che, sono certo, non farà mai mancare il proprio indispensabile apporto.”

Agli auguri di buon lavoro del Direttore Generale si è unito il Rettore Lorenzo Lo Muzio che ha così dichiarato: “All’inizio di questo nuovo anno, caratterizzato da una delicata fase di passaggio e rinnovamento, rivolgo al dott. Sandro Spataro i migliori auguri di un proficuo lavoro alla guida della Direzione Generale della nostra Università. Sono certo che le elevate competenze professionali, unite all’esperienza maturata in altri Atenei e alla sua visione strategica, saranno preziose per accompagnarci verso nuovi traguardi. Il 2025 si apre con una nuova pagina della nostra storia da scrivere insieme con nuove opportunità e progetti da realizzare. Tra poche settimane celebreremo il venticinquesimo anniversario dell’istituzione dell’Università di Foggia inaugurando l’anno accademico 2024-2025. Il mio auspicio è che possa essere un anno di crescita personale e collettiva, di rinnovata collaborazione e impegno a favore del bene comune”.