“Viaggio tra le canzoni più belle” concerto di Neri Marcorè per gli Amici della Musica

Giovedi 16 gennaio 2025, al Teatro Comunale “Verdi” di San Severo (sipario ore 21) è in programma lo spettacolo Musica maestro: viaggio tra le canzoni più belle degli autori del nostro tempo con Neri Marcorè. Ad accompagnarlo sul palcoscenico Raffaele Casarano al sax e Domenico Mariorenzi alle tastiere. L’evento rientra nella 56.ma Stagione Concertistica 2025 dell’Associazione Amici della Musica di San Severo guidata da Gabriella Orlando.

Un atteso arrivo, quello di Marcorè, apprezzato attore e cantante. In questo raffinatissimo spettacolo di musica e parole, l’artista interpreta con amorevole cura, e visibile diletto, alcune canzoni composte dai suoi amati cantautori Fabrizio De Andrè, Francesco De Gregori, Ivano Fossati e tanti altri.

Un repertorio vario, importante, scelto con il cuore, che Neri, accompagnato sul palco dagli ottimi musicisti Raffaele Casarano e Domenico Mariorenzi, interpreta con affetto e personalità, senza far mancare al pubblico la sua ironia, il suo umorismo leggero ed elegante.

I primi passi mossi su un palco da Neri Marcorè molto prima di diventare attore e conduttore sono legati alla musica, una passione mai sopita che negli ultimi anni ha ripreso linfa e corpo. Produzioni teatrali come Un certo signor G, Beatles Submarine e Quello che non hom, concerti di varia natura e formazioni diverse lo hanno portato a frequentare con crescente assiduità il repertorio dei grandi cantautori e altri apprezzati artisti.

Senza far mancare al pubblico la sua ironia, è un concerto che spazia nel mondo dei cantautori italiani e stranieri, dal folk al pop, inanellando pezzi noti e meno noti che in qualche modo rappresentano la sua formazione musicale, legata a esperienze di vita personali o semplicemente al piacere di coinvolgere il pubblico nella condivisione di un patrimonio musicale comune. Il tutto in perfetto e magico equilibrio fra Arte ed Emozione.

Quello sguardo irresistibilmente sornione, unito ad una travolgente simpatia, fanno di Neri Marcoré uno degli entertainer più amati dal pubblico italiano. Attore, imitatore, conduttore televisivo e radiofoniuco, regista.

I biglietti in vendita presso il Botteghino del Teatro possono essere prenotati ai numeri 3486628775, 329 1286673