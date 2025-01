Audace Cerignola: esordio in Serie C per il talentuoso Donato Ianzano - Fonte Immagine: sangiovannirotondofree.it

Un sogno che comincia a concretizzarsi. Donato Ianzano, centrocampista offensivo classe 2006, ha esordito in Serie C con la maglia dell’Audace Cerignola nel gennaio 2025. Originario di San Giovanni Rotondo e cresciuto a San Marco in Lamis, Donato, con i suoi 184 cm di altezza, incarna talento, impegno e umiltà.

La sua avventura calcistica inizia nella Polisportiva San Marco, dove per due anni si distingue per le sue qualità tecniche e caratteriali. Successivamente, passa al settore giovanile del Foggia Calcio, dove trascorre otto anni fondamentali per la sua crescita. Qui diventa capitano della squadra Primavera, indossando la maglia numero 10, simbolo del suo talento creativo e della sua visione di gioco.

L’esordio con l’Audace Cerignola rappresenta il culmine di anni di sacrifici e dedizione. Nonostante questo importante traguardo, Donato mantiene la testa sulle spalle. “Il mio obiettivo ora è diplomarmi e restare in forma, sia fisicamente che mentalmente,” ha affermato con maturità.

È significativo ricordare che, mentre il Foggia Calcio ha deciso di svincolarlo, l’Audace Cerignola ha scelto di investire su di lui, dimostrando fiducia nelle sue potenzialità.

Nonostante la giovane età, Donato è consapevole delle sfide che lo attendono nel difficile cammino verso il professionismo. La sua determinazione e l’ambizione di raggiungere i livelli più alti del calcio lo rendono una promessa della sua generazione.

A San Marco in Lamis, il suo paese natale, l’intera comunità lo sostiene con entusiasmo, orgogliosa di vedere uno dei propri ragazzi emergere nel mondo del calcio. Con il suo talento e la sua grinta, Donato Ianzano sembra destinato a regalare grandi soddisfazioni ai suoi tifosi.

Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma una cosa è certa: Donato Ianzano è un nome da seguire con attenzione nel panorama calcistico italiano.

Lo riporta sangiovannirotondofree.it