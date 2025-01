Foggia. Le critiche mosse dal consigliere comunale Antonio De Sabato sull’organizzazione del Capodanno in Piazza a Foggia hanno scatenato la dura replica della Grs Show Srl, che ora valuta l’ipotesi di querela. L’azienda di San Ferdinando di Puglia, incaricata dell’evento, respinge le accuse di mancanza di trasparenza e difende l’operato, sottolineando i benefici economici e turistici apportati alla città.

De Sabato, vicepresidente della commissione Cultura, aveva messo in dubbio l’efficacia dell’evento in termini di partecipazione e ritorno economico. “La piazza non ha risposto come previsto, l’evento non ha intercettato i desideri dei foggiani”, ha dichiarato, evidenziando la necessità di maggiore diversificazione nelle assegnazioni degli incarichi. Ha inoltre richiamato l’attenzione sugli elevati costi di spettacoli passati, come il concerto di Alan Sorrenti.

La Grs Show ha risposto attraverso i propri legali, chiarendo di aver operato come esclusivista per il 2024 nella produzione del programma “Che Sera” di Telenorba, senza rapporti diretti con il Comune di Foggia se non per pratiche di sicurezza. La società ha precisato che il concerto di Capodanno non ha gravato sulle casse comunali per quanto riguarda cast e organizzazione, mentre il contributo del Comune ha riguardato esclusivamente safety e security.

Secondo la Grs Show, l’evento ha portato benefici concreti, con alberghi e ristoranti locali che hanno ospitato e servito tecnici e artisti, e una partecipazione stimata di oltre 4.000 persone in Piazza Cavour. La società ha definito infondate le affermazioni di De Sabato sulla scarsa affluenza, minacciando azioni legali per tutelare la propria reputazione.

"Lavoriamo con dedizione e trasparenza", ha concluso l'azienda, ribadendo la disponibilità a collaborare con il Comune per futuri eventi.