Manfredonia, 8 gennaio 2025. Il Molo di Levante di Manfredonia, punto centrale per la pesca e il diporto, è da tempo teatro di un crescente degrado ambientale.

Cumuli di rifiuti, tra cui plastiche, cassette di plastica e altri scarti, sono abbandonati da passanti e, probabilmente, da operatori del compartimento marittimo. Questa situazione non solo compromette l’estetica del luogo, ma rappresenta anche un serio rischio per la salute pubblica e l’ecosistema marino.

Continuano anche oggi le segnalazioni a StatoQuotidiano.it

Le cause del degrado

L’abbandono indiscriminato di rifiuti al Molo di Levante è attribuibile a diverse cause:

Comportamento Incivile dei Passanti : Molti visitatori e lavoratori del porto non rispettano le normative ambientali, gettando rifiuti in aree non destinate.

: Molti visitatori e lavoratori del porto non rispettano le normative ambientali, gettando rifiuti in aree non destinate. Mancanza di Controlli Adeguati : L’assenza di una sorveglianza efficace favorisce comportamenti irresponsabili.

: L’assenza di una sorveglianza efficace favorisce comportamenti irresponsabili. Inadeguatezza dei Servizi di Raccolta: La carenza di contenitori per la raccolta differenziata e la scarsa frequenza di svuotamento contribuiscono all’accumulo di rifiuti.

Le autorità competenti

La gestione dei rifiuti nel Molo di Levante coinvolge diverse entità:

Comune di Manfredonia: Responsabile della gestione dei rifiuti urbani e della pulizia delle aree pubbliche. Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM) : Gestisce le infrastrutture portuali e ha competenze in materia di sicurezza e decoro all’interno del porto ( Adspmam). Capitaneria di Porto : Vigila sulla sicurezza marittima e sul rispetto delle normative ambientali nelle aree portuali.

Per affrontare efficacemente il degrado al Molo di Levante, potrebbero essere propedeutiche le seguenti azioni: installazione di Contenitori per la Raccolta Differenziata: Posizionare adeguati contenitori per la separazione dei rifiuti in punti strategici del molo; aumento della Frequenza di Raccolta: Garantire una raccolta dei rifiuti più frequente per evitare l’accumulo e il degrado; implementazione di Sistemi di Videosorveglianza: Installare telecamere per monitorare e sanzionare comportamenti illeciti; Campagne di Sensibilizzazione: Educare la comunità sull’importanza del rispetto ambientale attraverso iniziative informative; collaborazione Interistituzionale: Favorire il coordinamento tra Comune, AdSPMAM e Capitaneria di Porto per una gestione integrata del problema.

I cittadini invitano il Comune di Manfredonia, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e la Capitaneria di Porto a intervenire con urgenza per ripristinare la pulizia e la sicurezza del Molo di Levante, tutelando così l’ambiente e la salute dei cittadini.

“La situazione attuale è insostenibile e richiede un intervento tempestivo e coordinato per garantire un futuro più pulito e sicuro per Manfredonia e i suoi abitanti”.

fotogallery