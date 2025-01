Foggia: cittadinanza onoraria, mozioni e interrogazioni al centro del Consiglio comunale

Si è svolto oggi il Consiglio comunale di Foggia, interamente dedicato alla discussione di mozioni, interrogazioni e interpellanze, come stabilito dalla Conferenza dei capigruppo. Tra le sei mozioni discusse e votate, spicca l’approvazione per l’avvio dell’iter di intitolazione di una strada o piazza a Franca Rame, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Sempre in tema di riconoscimenti, l’assise ha concesso la cittadinanza onoraria a Roberto De Zerbi, Don Vito Cecere, all’11° Reggimento Genio Guastatori e al 21° Reggimento Artiglieria Terrestre Trieste. È stata inoltre approvata all’unanimità l’adesione alla Carta Europea della Disabilità, un passo significativo verso l’inclusione e il sostegno alle persone con disabilità.

Una pausa nei lavori e una successiva riunione dei capigruppo hanno portato al ritiro della mozione urgente sulla salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori della sosta tariffata, dopo l’affidamento del servizio alla società GPS. La decisione, condivisa da maggioranza e opposizione, mira a consentire un’analisi approfondita della questione e a trovare soluzioni che ripristinino la situazione lavorativa precedente. La Giunta si è impegnata a lavorare su una soluzione che tenga conto delle complessità della vicenda, acuite da recenti sentenze del tribunale del lavoro. Rinviata al prossimo Consiglio comunale anche la mozione sul riassetto viario di viale Luigi Pinto, legata a un protocollo d’intesa siglato nel 2018 tra il Comune e l’Azienda Ospedaliera Riuniti.

Nel corso della seduta sono state affrontate numerose interrogazioni su questioni di grande interesse per i cittadini. Tra i temi discussi: l’abbandono illecito di rifiuti nelle campagne, la gestione delle sepolture nel cimitero comunale, la situazione dell’Università del Crocese, i problemi di Piazza Padre Pio e le condizioni lavorative dei dipendenti Ataf. Infine, il Consiglio ha esaminato due interpellanze: una sugli atti di programmazione del personale e delle aree dirigenziali del Comune, e l’altra sulla delibera relativa allo sviluppo dell’aeroporto Gino Lisa, infrastruttura strategica per il territorio. Con questo ricco ordine del giorno, il Consiglio comunale di Foggia si conferma un’assemblea impegnata su più fronti, pronta ad affrontare le sfide amministrative e sociali della città.