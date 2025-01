Guerra orecchiette, pastaie di Bari vecchia seguiranno un corso

Dopo le proteste, uno sciopero e il clamore mediatico delle scorse settimane su quella che è stata ribattezzata la guerra delle orecchiette, domani si svolgerà il corso gratuito per la sicurezza alimentare rivolto alle pastaie di Bari vecchia intenzionate a regolarizzare la propria attività di produzione e vendita di orecchiette. Le lezioni sono promosse dal Comune e saranno condotte dalle organizzazioni di categoria Confartigianato e Cna, con l’obiettivo di permettere alle pastaie di ottenere la certificazione Haccp.

Il corso, negli spazi di Porta Futuro, durerà quattro ore e verterà su materie quali normativa, sicurezza alimentare e pacchetto igiene; contaminazione degli alimenti; microrganismi e principali malattie alimentari; metodi di conservazione degli alimenti. Verranno focalizzati anche altri temi: igiene dei prodotti alimentari; igiene del personale; procedure di pulizia e sanificazione; procedure di autocontrollo e l’Haccp; rintracciabilità degli alimenti.

“Prosegue il percorso di emersione e regolarizzazione delle pastaie di Bari vecchia – commenta l’assessore comunale alla Sviluppo locale, Pietro Petruzzelli – fortemente voluto dall’amministrazione comunale per salvaguardare e valorizzare un elemento fondante dell’identità gastronomica e culturale della nostra città”. Petruzzelli evidenzia che “per promuovere e tutelare l’antica arte delle orecchiette fatte in casa, è necessario che siano garantite procedure corrette di produzione a tutela dei consumatori e della sicurezza alimentare”. I prossimi passi del percorso prevedono l’accompagnamento delle pastaie agli adempimenti giuridici e fiscali necessari per diventare Osa (Operatrici per la somministrazione di alimenti).

