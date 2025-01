Foggia. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da Giuseppe Spinazzola, cittadino di Foggia, 13.05.1994, contro l’ordinanza della Corte d’Appello di Bari del 4 giugno 2024, relativa alla domanda di riparazione per ingiusta detenzione.

La decisione conferma il rigetto della richiesta di indennizzo avanzata da Spinazzola per il periodo di arresti domiciliari scontato tra il 29 ottobre 2019 e il 20 aprile 2020. Spinazzola era stato assolto dal Tribunale di Foggia con sentenza irrevocabile per il reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti, in seguito a un procedimento che aveva evidenziato la mancanza di dolo.

I fatti alla base del ricorso

Spinazzola era stato arrestato in flagranza nell’ottobre del 2019 per detenzione e coltivazione di cannabis, con l’accusa di volerla commercializzare illegalmente. La detenzione preventiva si era protratta per cinque mesi e venti giorni, fino all’assoluzione con formula piena pronunciata dal GUP di Foggia nell’aprile 2020. Tuttavia, la Corte d’Appello di Bari ha ritenuto che Spinazzola non avesse diritto all’indennizzo per ingiusta detenzione, in quanto la sua condotta era stata giudicata imprudente e gravemente negligente.

La posizione della Corte d’Appello

Secondo la Corte d’Appello, Spinazzola aveva acquistato circa 100 kg di infiorescenze di marijuana destinati alla vendita, senza prima verificarne il contenuto di principio attivo. La normativa vigente, delineata dalla legge 242/2016, consente la coltivazione di cannabis sativa L. solo per specifiche finalità agroalimentari e nel rispetto di precise soglie di THC. La Corte ha sottolineato che al momento dell’acquisto, era già stata pubblicata una sentenza delle Sezioni Unite (n. 30475 del 30 maggio 2019) che chiariva l’illiceità della commercializzazione di infiorescenze con un contenuto drogante di THC, anche se inferiore alle soglie previste per la coltivazione.

Il ricorso in Cassazione

Tramite il suo difensore, Spinazzola ha impugnato l’ordinanza, sostenendo l’assenza di dolo o colpa grave e denunciando l’illogicità della motivazione. Secondo la difesa, Spinazzola aveva fornito giustificazioni e documentazione fin dall’inizio del procedimento, comprese analisi di laboratorio che dimostravano la liceità delle sue attività. La difesa ha anche contestato l’obbligo, ritenuto implicito dalla Corte d’Appello, di informare preventivamente le autorità di polizia e di richiedere un’analisi preventiva delle infiorescenze.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha dichiarato infondato il ricorso, ribadendo che il comportamento di Spinazzola configurava una colpa grave, tale da escludere il diritto all’indennizzo. La Cassazione ha evidenziato che Spinazzola, in quanto professionista del settore e titolare di un’attività commerciale, avrebbe dovuto conoscere e rispettare le disposizioni legislative aggiornate, evitando di acquistare un quantitativo così elevato di infiorescenze senza adeguati controlli preliminari.