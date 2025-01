Manfredonia: al via il restauro dell’Auditorium “C. Serricchio” grazie a un finanziamento regionale

Manfredonia si appresta a vedere uno dei suoi luoghi simbolo della cultura cittadina tornare a splendere. Con un finanziamento regionale di 200.000 euro, approvato tramite la Determinazione Dirigenziale n. 998 del 24 dicembre 2024 della Regione Puglia, prenderanno il via i lavori di restauro e riqualificazione dell’Auditorium “C. Serricchio”, situato all’interno dello storico Palazzo dei Celestini. Il progetto prevede interventi fondamentali per la salvaguardia e la valorizzazione di questo patrimonio culturale. Tra le opere programmate figurano il rifacimento del solaio, il recupero degli infissi in legno, l’installazione di nuove finestre e cancelletti, la posa di pavimentazioni in ceramica e parquet, oltre a un restauro architettonico complessivo.

L’Auditorium “C. Serricchio” si trova nel Palazzo dei Celestini, edificato nel XVII secolo come parte del complesso monastico dell’Ordine dei Celestini. Con la soppressione degli ordini religiosi, il palazzo è stato riconvertito a vari usi, divenendo oggi sede delle Civiche Biblioteche unificate e uno dei fulcri della vita culturale cittadina. Intitolato a “C. Serricchio”, figura di spicco della cultura locale, l’Auditorium ha ospitato nel tempo eventi, concerti e iniziative culturali di grande rilevanza. Questo spazio è da sempre sinonimo di arte e conoscenza per la comunità.

Francesco Schiavone, Assessore alle Opere Pubbliche, Infrastrutture e Identità Territoriale, ha espresso grande soddisfazione per l’avvio dei lavori: “L’Auditorium ‘C. Serricchio’, situato nel Palazzo dei Celestini, incarna l’anima storica di Manfredonia. Questo intervento ci consentirà di proteggere e valorizzare un bene di inestimabile valore, parte integrante dell’identità della nostra città. L’impegno è di restituire questo luogo alla comunità con una nuova luce, pronta ad accogliere eventi e iniziative.”

Questo restauro si inserisce in una più ampia visione del Comune di Manfredonia, orientata alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile e rispettoso delle radici locali. L’iniziativa rappresenta non solo un importante intervento architettonico, ma anche un rinnovato impegno verso la comunità, che potrà tornare a vivere uno spazio culturale di grande valore. I lavori, attesi con entusiasmo, contribuiranno a rafforzare il legame tra la città e la sua storia.