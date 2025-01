Manfredonia. La Giunta Comunale di Manfredonia, nella seduta del 23 dicembre 2024, ha deliberato l’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Integrativo (CCI) per i dirigenti relativo all’anno 2024. La decisione, presa all’unanimità, riguarda tanto la parte economica quanto l’integrazione dell’articolo 16 del CCI della dirigenza per il triennio 2021-2023, sottoscritto il 29 dicembre 2021.

La proposta, avanzata dall’assessora al personale e alle autonomie locali, dott.ssa Sara Delle Rose, e corredata dalla relazione del dirigente del I settore, dott. Tommaso Gioieni, fa seguito agli accordi raggiunti il 18 dicembre 2024 tra la delegazione di parte datoriale e quella sindacale, secondo quanto previsto dal CCNL per l’area delle funzioni locali. L’accordo riguarda l’utilizzo del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale della dirigenza per l’anno 2024.

In particolare, la deliberazione si inserisce nel quadro delle linee guida fornite dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 73 del 16 dicembre 2024, che ha posto l’accento sulla valorizzazione della retribuzione di risultato per la dirigenza, con un focus particolare sulla remunerazione degli incarichi ad interim e sulla differenziazione della premialità, come previsto dal CCNL.

L’accordo sottoscritto include anche alcune modifiche all’articolo 16 del Contratto Collettivo Integrativo relativo al triennio 2021-2023, per adeguarlo alle disposizioni in materia di meritocrazia e premialità previste dal D.Lgs. n. 150/2009 e dal CCNL Funzioni locali del 2020.

A seguito dell’approvazione del verbale del Collegio dei revisori dei conti (n. 145 del 20 dicembre 2024), che ha certificato la compatibilità finanziaria dell’accordo con i vincoli di bilancio, la Giunta ha ora autorizzato la firma definitiva del contratto, sottolineando che le risorse necessarie sono già previste nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2024.

Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, per consentire il rapido completamento delle formalità necessarie e il successivo adempimento dell’iter contrattuale.