Manfredonia. La Giunta Comunale di Manfredonia, riunitasi lo scorso 23 dicembre, ha deliberato la modifica delle condizioni contrattuali relative al servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento. La decisione, sancita con atto n. 88, nasce dalla necessità di adeguare il sistema di riscossione degli incassi alle disposizioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

La seduta, presieduta dal Vice Sindaco Cecilia Simone, ha visto la partecipazione degli assessori comunali e del Segretario Generale Giacomo Scalzulli. La proposta, avanzata dall’Assessore alle Opere Pubbliche, Infrastrutture e Identità Territoriale, Francesco Schiavone, ha ottenuto l’unanimità della Giunta.

Contesto e Motivazioni della Delibera

La delibera si inserisce in un percorso avviato nel 2015 con l’obiettivo di modernizzare il sistema di gestione della sosta a pagamento nel centro abitato di Manfredonia. La concessione del servizio, affidata nel 2021 alla società Publiparking S.r.l. di Roma, è stata successivamente trasferita alla società Publiservizi S.r.l. nel gennaio 2024, in seguito alla cessione del ramo d’azienda.

Tuttavia, il Collegio dei Revisori dei Conti ha evidenziato criticità in merito alla gestione degli incassi. In particolare, è stato rilevato che le entrate derivanti dai parcheggi a pagamento rientrano tra le entrate pubbliche, come previsto dall’articolo 7 del Codice della Strada. Di conseguenza, tali proventi devono confluire direttamente nelle casse comunali per essere destinati alla manutenzione e al miglioramento della mobilità urbana.

In risposta ai rilievi del Collegio, la Giunta ha deliberato l’apertura di un apposito conto corrente intestato al Comune di Manfredonia presso la tesoreria comunale. Tutti i proventi derivanti dalla gestione della sosta a pagamento confluiranno su questo conto, garantendo maggiore trasparenza e controllo da parte dell’ente.

Il Comune provvederà a versare alla società concessionaria l’aggio previsto, calcolato sulla base della percentuale stabilita nel contratto di concessione (52,50% degli incassi netti).

La modifica contrattuale non comporterà alcun onere economico aggiuntivo per l’ente.

La Giunta ha incaricato il dirigente del IV Settore di procedere all’apertura del conto corrente entro il 31 gennaio 2025. Contestualmente, il dirigente del V Settore avrà il compito di avviare le procedure per modificare la disciplina contrattuale vigente, in collaborazione con la società concessionaria.

La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, segno della volontà dell’amministrazione di procedere con celerità per garantire una gestione più efficace e conforme alle normative vigenti.

ALLEGATI > parcheggi 27122024