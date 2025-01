Manfredonia, Giuseppe Marasco: “L’impegno di tutti è la chiave per un futuro migliore.”

Il Consigliere Comunale Giuseppe Marasco, capogruppo di opposizione, ha presentato un’interpellanza ufficiale al Sindaco Domenico La Marca, al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Generale della Città di Manfredonia per richiamare l’attenzione sulle numerose opere incompiute presenti sul territorio comunale. Nel documento, protocollato il 7 gennaio 2025, Marasco evidenzia l’urgenza di affrontare il tema dell’incolumità pubblica, della sicurezza urbana e del degrado, sottolineando che spetta al Sindaco, in qualità di massima autorità in materia, adottare misure efficaci per tutelare i cittadini.

Tra le principali questioni sollevate, il consigliere cita l’ex Albergo Gargano, che da anni si presenta come un “vergognoso rudere” senza alcuna prospettiva di completamento. Marasco lamenta inoltre la situazione critica di altre opere pubbliche incompiute, tra cui:

La costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri presso l’Istituto Nautico, attualmente in stato di pericoloso abbandono;

Il completamento dello stadio in Zona Scaloria;

La sistemazione della linea ferroviaria che attraversa Viale Kennedy fino a Via Di Vittorio, da tempo oggetto di disagi.

Tutte queste opere, secondo Marasco, necessitano di un’immediata conclusione per restituire decoro alla città e migliorare le condizioni di vivibilità. Nel suo intervento, il Consigliere richiama l’importanza di garantire sicurezza e dignità ai cittadini di Manfredonia, esortando l’amministrazione comunale a rispondere concretamente e in tempi brevi. Marasco denuncia una situazione di stallo che, a suo dire, contribuisce a diffondere un senso di abbandono e precarietà nella comunità locale, già segnata da episodi di microcriminalità, incendi dolosi e danneggiamenti.

Conclude con un appello accorato: “Svegliamoci per un futuro migliore.” Marasco ha inoltre voluto ribadire la sua visione sull’importanza del lavoro di squadra per il progresso di una comunità: “L’impegno politico individuale in uno sforzo di gruppo: è quello che fa funzionare un team, un’azienda, il Comune di Manfredonia, una società, una civiltà per un futuro migliore.” Ora spetta all’amministrazione comunale fornire una risposta ufficiale in Consiglio Comunale e chiarire quali azioni intende intraprendere per sbloccare la situazione. I cittadini di Manfredonia, intanto, attendono segnali concreti per il rilancio di una città che, nelle parole del consigliere, merita di tornare a essere protagonista del proprio futuro.