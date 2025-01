La fase attuale di clima umido e mite, di origine atlantica, porterà oggi un fronte di instabilità sulle regioni del Centro-Sud. Questa dinamica sarà accompagnata da un’ultima perturbazione prevista per il 9 gennaio, prima che la circolazione atmosferica subisca un cambiamento significativo. I principali modelli meteorologici concordano sull’arrivo di un breve periodo più freddo per l’Italia, causato da un impulso di aria artica proveniente dal Nord Europa. Tuttavia, resta ancora incerta la posizione del vortice che si formerà una volta che l’aria fredda raggiungerà il Mediterraneo, un elemento cruciale per determinare l’evoluzione meteorologica. Approfondiremo questo aspetto alla fine dell’articolo, ma prima analizziamo il quadro fino a venerdì.

Giovedì 9 gennaio: instabilità moderata

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da instabilità al Nord, in graduale attenuazione, con un parziale trasferimento di fenomeni verso le regioni centrali. Tuttavia, il fronte perturbato sarà piuttosto debole al Centro-Sud, poiché la saccatura non si approfondirà sull’Italia, grazie al rapido ritorno dell’alta pressione. Le temperature resteranno pressoché stabili rispetto ai giorni precedenti.

Venerdì 10 gennaio: un fronte freddo si avvicina

Venerdì vedrà un fronte freddo addossarsi alle Alpi, portando nevicate soprattutto sui versanti esteri. Sul resto della Penisola si prevede una nuvolosità irregolare, più marcata lungo la fascia tirrenica, ma con scarsi fenomeni associati. Anche in questa fase, le temperature non subiranno variazioni significative, ad eccezione delle Alpi, dove si registrerà un calo.

Weekend: pressione in aumento e arrivo della saccatura artica

Nel fine settimana, un rinforzo dell’alta pressione sull’Atlantico favorirà la discesa progressiva della saccatura artica verso l’Europa centro-meridionale. Questo sarà accompagnato da un fronte freddo che attraverserà l’Italia, portando piogge, rovesci e nevicate con quote in calo.

Prospettive e scenari futuri

Le proiezioni meteorologiche individuano cinque scenari principali, con oltre il 70% di probabilità che la saccatura evolva verso le latitudini meridionali del Mediterraneo. In tale contesto, il minimo depressionario dovrebbe formarsi al Sud, concentrando il maltempo principalmente sulle regioni meridionali e sull’Adriatico centrale, esposte alle correnti fredde.

Prossimi aggiornamenti

Al momento, è prematuro fornire dettagli precisi su quote neve e localizzazione dei fenomeni più intensi. Questi aspetti saranno analizzati nei prossimi aggiornamenti per offrire un quadro più dettagliato e accurato.

Lo riporta 3bmeteo.