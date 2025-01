A partire da giovedì 9 gennaio 2025, Piazza Duca D’Aosta sarà interessata da modifiche alla viabilità per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione, che si estenderanno anche alla carreggiata.

Un’ordinanza comunale stabilisce il trasferimento del capolinea degli autobus in viale Kennedy, il divieto di sosta su tutta l’area coinvolta e una nuova regolamentazione della circolazione stradale.

Nel dettaglio:

– È previsto il divieto di transito e sosta, con rimozione forzata, per tutti i veicoli (eccetto quelli impiegati nei lavori) nel tratto tra i civici 36 e 54, sul lato degli istituti bancari.

– Nel tratto tra i civici 49 e 81, sul lato bar, verrà istituito il doppio senso di circolazione con divieto di sosta e rimozione forzata per tutti i veicoli.

– Il capolinea degli autobus sarà trasferito in viale Kennedy e resterà attivo in tutte le fasce orarie.

Le modifiche resteranno in vigore fino al completamento dei lavori, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e fluidità nella circolazione.

Comunicato stampa.