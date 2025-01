'Monte Sant’Angelo Segreta', il nuovo libro di Giuseppe Piemontese

Io sono la mia città, che è amore, anima, cultura, civiltà, sogno proibito ma incantevole: essere parte di essa e della sua identità. Città che mi ha visto nascere e crescere con la perenne e instancabile sete di conoscerla e svelarne i segreti più intimi. Una storia millenaria di arte, culti, tradizioni, ma soprattutto storia e civiltà di popoli che hanno creato il loro essere nella natura sacra e profana del Gargano. Porto sicuro ma anche inquieto, che riflette quel senso di smarrimento di fronte alla morte e, quindi, alla nostra esistenza.

Monte Sant’Angelo nasce da antichi misteri legati alla sua natura e alla sua storia, dove le civiltà del Gargano hanno avuto origine all’alba dell’umanità e del creato, lasciando testimonianze megalitiche, in simbiosi con la pietra. È una città legata alla Terra e, allo stesso tempo, al Sacro: una terra di antichi insediamenti, incastonata tra le vallate di Pulsano e Carbonara, affacciata sul Golfo di Manfredonia e sulle sponde dell’antica Sipontum. Qui si estende la Pianura di Macchia e gli orizzonti del Tavoliere di Puglia, culla di antiche civiltà come quella dei Dauni, e poi della Magna Grecia, fino a Roma.

Monte Sant’Angelo è il crocevia di culture: bizantini, longobardi, normanni, svevi, angioini, aragonesi e borbonici. È una terra di tradizioni mediterranee, ponte tra l’Oriente bizantino e l’Occidente latino. Questa “terra di mezzo” ha visto il susseguirsi di popoli che hanno determinato la nascita della civiltà romana senza mai spezzare il legame con la Magna Grecia.

Monte Sant’Angelo è legata alla Montagna Sacra del Monte Drion, un luogo di culto e mistero, plasmato dall’architettura che sembra crescere in armonia con la natura. È una città che accoglie e non divide, meta di viandanti in cerca di pace. Qui l’Homo viator trova la sua destinazione finale, abbracciato dal Sacro, dalla bellezza dell’arte e dalla natura.

Il libro “Misteri e Leggende della Montagna Sacra. Monte Sant’Angelo Segreta” nasce da questo amore per la mia città. Edito da BastogiLibri, Roma 2024, 400 pagine a colori, raccoglie i misteri e le leggende legati alla Montagna Sacra o Montagna dell’Angelo. Questo libro esplora aspetti fondamentali per comprendere l’etnos e la storia di una città sacra fin dalla preistoria.

Il volume parla di megaliti, menhir e dolmen di Valle Pulsano, scoperti dall’architetto Raffaele Renzulli, e di miti e culti legati alla Magna Grecia, come il mito di Dauno, Diomede, Calcante, Podalirio e Gargano, che ha dato origine al culto di San Michele in Europa.

Attraverso la narrazione, la storia diventa mito, e le diverse culture si intrecciano, dando vita a una Montagna Sacra abitata da popoli dediti al culto della pietra, del sole, delle acque e degli antenati. Si racconta il rito del ritorno delle stele daunie, oggi conservate nei musei di Manfredonia, Mattinata e Vieste, e la nascita del culto micaelico con le Apparitiones.

Il libro esplora anche il significato simbolico dei graffiti nella Scala Santa e nelle cripte longobarde del Santuario. La Linea Sacra di San Michele, che collega santuari dall’Irlanda fino a Israele, è un altro elemento di grande fascino trattato nel testo.

Vengono descritte le chiese rupestri e gli eremi di Pulsano, così come la simbologia dei rosoni pugliesi, il castello e la leggenda di Bianca Lancia e Federico II. Si parla anche della misteriosa morte della Regina Giovanna e del periodo dei Crociati, con la presenza dei Templari e delle domus hospitalis.

Il libro racconta il tempo della peste del 1656, la Rivoluzione giacobina del 1799 e il brigantaggio. Si narrano le vicende di personaggi come il Principe Luigi e la famiglia Gambadoro, testimoni della storia socio-economica di Monte Sant’Angelo.

Infine, il testo esplora le bellezze architettoniche e artistiche della città: l’obelisco di Piazza Cappelletti, il Convento dei Cappuccini, la Chiesa della Trinità e la Torre dei Giganti.

“Misteri e Leggende della Montagna Sacra” è un viaggio tra storia, mito e tradizione, che racconta una città scolpita nella pietra e nello spirito.

A cura di Giuseppe Piemontese.