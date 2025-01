Palermo: 76enne muore dopo 17 giorni di attesa per un intervento in ospedale - Fonte Immagine: lasiciliaweb

La sanità siciliana torna al centro dell’attenzione, questa volta a Palermo, dove un caso drammatico ha sollevato polemiche e interrogativi. Giuseppe Barbaro, 76 anni, è deceduto dopo un ricovero all’ospedale Villa Sofia, dove era stato portato per una frattura alla spalla causata da una caduta domestica prima di Natale. La famiglia, che ha denunciato presunte negligenze, ha presentato un esposto e ora la vicenda è al vaglio della Procura.

La denuncia dei familiari

La figlia della vittima ha raccontato gli eventi che hanno preceduto il decesso del padre:

“Mio padre è arrivato al pronto soccorso di Villa Sofia il 21 dicembre con una frattura alla spalla. È rimasto su una lettiga in corridoio fino al 24 dicembre, perché ci è stato detto che non c’erano posti disponibili in Ortopedia. Era in buona salute e non soffriva di altre patologie.”

Dopo il trasferimento in reparto, la situazione sarebbe peggiorata:

“Ci hanno spiegato che c’era una lista d’attesa per l’intervento. Nel frattempo, mio padre non riusciva a nutrirsi autonomamente a causa della fasciatura e, già il 28 dicembre, manifestava segni di confusione mentale. Mi ha chiamato dicendo di essere legato al letto, e quando sono andata a trovarlo ho scoperto che aveva fasce di plastica alle caviglie e al braccio destro. Solo dopo le mie proteste è stato slegato.”

La figlia ha anche segnalato che il padre aveva febbre, ma solo allora gli è stato somministrato del paracetamolo. Il 30 dicembre è stata avviata l’alimentazione tramite flebo, ma i valori del sodio nel sangue sono aumentati pericolosamente, raggiungendo livelli critici. “Ci hanno comunicato che aveva polmonite bilaterale e diversi focolai pneumologici. Il 3 gennaio ci hanno avvertito che i valori del sodio non si stabilizzavano e che era prevedibile un esito infausto. Nonostante questo, mio padre non è stato trasferito in terapia intensiva. È morto il 6 gennaio, e la comunicazione mi è stata data da un sanitario appena arrivato da Napoli.”

L’indagine della Procura

La Procura di Palermo ha disposto l’autopsia sul corpo di Giuseppe Barbaro per accertare le cause del decesso. Nel frattempo, il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha convocato un vertice con il direttore sanitario e il direttore amministrativo dell’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello per affrontare le criticità emerse nella gestione del presidio. Durante una visita a sorpresa il 3 gennaio, Schifani aveva riscontrato 14 pazienti in attesa di intervento nel reparto di Ortopedia.

La replica dell’ospedale

Dal reparto di Ortopedia fanno sapere, come riportato dalla stampa locale, che “il paziente non era nelle condizioni di essere sottoposto a intervento chirurgico a causa del quadro clinico compromesso dall’infezione polmonare, un evento imprevisto e imprevedibile.” Il primario ha aggiunto: “Sono stati eseguiti tutti gli accertamenti necessari e garantita l’assistenza adeguata.”

La vicenda ha acceso un dibattito sulla gestione della sanità regionale, sollevando interrogativi sulla qualità delle cure e sulle condizioni operative del personale sanitario.

Lo riporta TGCOM24.