La giudice per l’udienza preliminare di Bari, Paola Angela De Santis, ha disposto il rinvio a giudizio per Giacomo Olivieri, ex consigliere regionale della Puglia, con l’accusa di concorso in rivelazione di segreti d’ufficio. Olivieri si trova attualmente in carcere dal 26 febbraio scorso, a seguito di un’inchiesta denominata ‘Codice interno’, che lo vede coinvolto per scambio elettorale politico mafioso.

L’accusa riguarda la presunta divulgazione di informazioni riservate, in collaborazione con Antonio Cretì, maresciallo della guardia di finanza, il cui procedimento è stato separato. Secondo quanto emerso, Olivieri avrebbe trasmesso al maresciallo il contatto telefonico del direttore di una testata giornalistica online, ‘Quotidiano Italiano’, di cui Olivieri stesso era editore.

Le informazioni riservate riguardavano alcune perquisizioni che la guardia di finanza avrebbe dovuto effettuare in relazione a un’indagine su presunte irregolarità nel campionato di calcio di serie D. I fatti contestati risalgono al 2019. Va precisato che il direttore della testata non risulta indagato nell’ambito di questa vicenda.

Il processo a carico di Olivieri, assistito dagli avvocati Luca e Gaetano Castellaneta, prenderà il via il 4 marzo prossimo davanti ai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Bari. Per quanto riguarda Antonio Cretì, difeso dall’avvocato Emiliano D’Alessandro, la sua posizione verrà esaminata in una distinta udienza fissata per il 16 gennaio.

