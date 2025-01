Un pranzo speciale con Filippo Castriotta: Spaghetti al nero di seppia del Golfo di Manfredonia e patate raganate

Manfredonia. Nel cuore di Manfredonia, tra il profumo del mare e le tradizioni culinarie che si tramandano da generazioni, si nasconde un piccolo rituale che trasforma il pranzo in un’esperienza indimenticabile. Filippo Castriotta, podista ultramaratoneta noto per la sua resistenza e il suo amore per il territorio, e sua moglie Caterina, abile cuoca dalle mani d’oro, ci hanno invitato nella loro casa per un pranzo che celebra i sapori autentici del Gargano.

Protagonisti della tavola: gli spaghetti al nero di seppia del Golfo di Manfredonia e le patate raganate.

Spaghetti al nero di seppia: Il mare in un piatto

La preparazione di questo piatto inizia con ingredienti semplici e freschi. Filippo ci racconta che la seppia viene pescata direttamente nel Golfo di Manfredonia, simbolo di una tradizione marinara che non si perde nel tempo.

Ingredienti per 4 persone:

320 g di spaghetti

2 seppie fresche (con il nero)

2 spicchi d’aglio

Olio extravergine di oliva

Un mazzetto di prezzemolo

Mezzo bicchiere di vino bianco secco

Sale e pepe q.b.

Preparazione:

Pulire con cura le seppie, conservando la sacca del nero. Tagliare le seppie a strisce sottili. In una padella larga, scaldare l’olio extravergine di oliva con gli spicchi d’aglio leggermente schiacciati. Aggiungere le seppie e farle rosolare per qualche minuto. Sfumare con il vino bianco e lasciar evaporare. Quando il liquido si sarà ridotto, aggiungere il nero di seppia, mescolando delicatamente per farlo sciogliere e amalgamare al sugo. Cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata, scolandoli al dente. Saltare la pasta direttamente nella padella con il condimento, aggiungendo un mestolo di acqua di cottura per amalgamare il tutto. Servire con una spolverata di prezzemolo fresco tritato.

Patate raganate: Il sapore della terra

Accanto al mare, la terra. Caterina prepara con amore le patate raganate, piatto contadino che racconta la semplicità e la ricchezza degli ortaggi del Gargano.

Ingredienti per 4 persone:

1 kg di patate

1 cipolla rossa

200 g di pomodorini

Origano q.b.

Pangrattato q.b.

Olio extravergine di oliva

Sale e pepe q.b.

Preparazione:

Pelare e tagliare le patate a fette non troppo spesse. Affettare la cipolla e i pomodorini. In una teglia da forno, disporre a strati le patate, alternandole con cipolla, pomodorini e una spolverata di origano. Condire ogni strato con olio, sale, pepe e pangrattato. Infornare a 180°C per circa 45 minuti, finché le patate non risulteranno dorate e croccanti in superficie.

Un pranzo di tradizione e sport

Filippo ci confida che questi piatti, pur essendo semplici, rappresentano una carica di energia perfetta per affrontare le sue lunghe sessioni di allenamento. Tra una forchettata di spaghetti e una fetta di patate raganate, emerge la bellezza di una cucina che sa coniugare mare e terra, sport e tradizione.

E così, tra racconti di maratone e ricette tramandate, il pranzo diventa una celebrazione della vita autentica del Gargano, dove ogni ingrediente è un frammento di storia e passione.