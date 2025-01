Audace Cerignola: stagione da sogno e calciomercato in fermento

L’Audace Cerignola sta vivendo una stagione da protagonista nel Girone C di Serie C. Dopo 21 giornate, i gialloblù hanno conquistato 38 punti, che valgono un prestigioso terzo posto in classifica. La vetta, occupata dal Benevento, dista solo cinque lunghezze, lasciando aperta la corsa per il primo posto, che garantisce la promozione diretta in Serie B. Una sfida ambiziosa, ma ancora alla portata della formazione pugliese.

Nel frattempo, il mercato di riparazione accende i riflettori su Vittorio Parigini, ala destra classe 1996 dell’Audace. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il giocatore sarebbe finito nel mirino proprio del Benevento. Tuttavia, appare difficile che il club pugliese scelga di rinforzare una diretta concorrente. Non è solo il Benevento a seguire Parigini: anche il Padova, capolista del Girone A, ha mostrato interesse. A complicare ulteriormente il quadro, alcune squadre di Serie B, tra cui la Juve Stabia, avrebbero richiesto informazioni sul talentuoso esterno.

Con il mercato aperto da una settimana, i tifosi dell’Audace attendono sviluppi con trepidazione. La finestra di trasferimenti si chiuderà il 3 febbraio, e le sorprese, si sa, sono sempre dietro l’angolo. Per ora, il futuro di Parigini resta un’incognita, ma una cosa è certa: l’Audace Cerignola ha tutte le carte in regola per continuare a stupire, sia sul campo che fuori.

Lo riporta tuttomercatoweb