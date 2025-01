Candela. Il sindaco di Candela, Nicola Gatta, ha duramente contestato le dichiarazioni rilasciate dal signor Germano Leprini, legale rappresentante della società Ergon Engineering s.r.l., durante la Conferenza di Servizi convocata dalla Provincia di Foggia per la valutazione dell’insediamento di un impianto di biometano da Forsu (frazione organica del rifiuto solido urbano) in agro di Candela.

L’intervento del signor Leprini, che ha mostrato una netta insofferenza per il parere contrario del Comune di Candela, ha suscitato una ferma reazione da parte del primo cittadino.

Leprini, infatti, avrebbe affermato che il sindaco Gatta avrebbe consigliato alla Ergon di acquistare il sito dell’ex Ala Fantini e che sarebbe stato favorevole alla realizzazione dell’impianto, persino recandosi in Calabria per verificare “che non ci fossero odori”. Dichiarazioni che, secondo il sindaco, sono completamente infondate e diffamatorie. In una nota ufficiale, Gatta ha dichiarato di essere “indignato e sconcertato” dalla gravità delle parole di Leprini, sottolineando che non ha mai conosciuto né incontrato il legale rappresentante della società Ergon.

“Le affermazioni di Leprini sono completamente false“, ha dichiarato il sindaco, che ha annunciato di aver già preso provvedimenti legali per tutelare la propria immagine e quella dell’Amministrazione Comunale. “Ho interessato i miei legali per procedere con una denuncia/querela per diffamazione. Queste sono affermazioni gravi che ledono non solo la mia figura di sindaco, ma anche quella di cittadino di Candela, che si è sempre opposto alla realizzazione di impianti di biometano da Forsu sul nostro territorio”, ha aggiunto Gatta.

Il sindaco ha inoltre ribadito la posizione di netta contrarietà dell’Amministrazione Comunale riguardo alla realizzazione dell’impianto di biometano. Gatta ha ricordato che già in passato, l’Amministrazione aveva trasmesso al Presidente della Provincia di Foggia una delibera di consiglio comunale con cui veniva espresso il fermo “NO” alla costruzione dell’impianto in agro di Candela. Questo atto, secondo Gatta, conferma ulteriormente la contrarietà della comunità all’iniziativa. Inoltre, due pareri tecnici trasmessi rispettivamente il 29 giugno 2022 e il 21 aprile 2023 avevano già espresso parere negativo riguardo al progetto.

“Abbiamo sempre lavorato per proteggere gli interessi di Candela e dei suoi cittadini“, ha dichiarato Gatta. “La nostra opposizione al biometano da Forsu è motivata dalla necessità di tutelare la salute pubblica e l’ambiente del nostro paese. Non permetterò che vengano messe in discussione le nostre scelte, che sono il frutto di un attento lavoro tecnico e politico volto a difendere il benessere della nostra comunità”.

Il sindaco ha anche espresso delusione per quella che considera una mancanza di rispetto nei confronti dell’Amministrazione Comunale e dei cittadini di Candela, accusando Leprini di aver gettato “fango” sulla figura del primo cittadino per difendere interessi economici legati al progetto. “È comprensibile voler difendere i propri interessi economici, ma non è accettabile farlo con falsità e calunnie. Le dichiarazioni di Leprini non restano senza conseguenze, e procederò a querelare chiunque tenterà di strumentalizzare queste menzogne a mio danno”, ha concluso Gatta.

La vicenda ha suscitato un ampio dibattito in paese, con molti cittadini che hanno espresso solidarietà al sindaco, riconoscendo nella sua posizione una difesa decisa e coerente degli interessi della comunità. Allo stesso tempo, il caso solleva interrogativi sul futuro del progetto di biometano, che continua a suscitare polemiche tra i diversi attori coinvolti e tra i residenti della zona.

La battaglia contro l’impianto di biometano da Forsu in agro di Candela, quindi, non si ferma alle aule della Conferenza di Servizi, ma si sposta anche nelle sedi legali e politiche, dove il sindaco Gatta promette di continuare la sua lotta a difesa della salute pubblica e del territorio di Candela.