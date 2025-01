Casa Sollievo, Napy Cera critica l’accordo sindacale: "Ennesimo schiaffo ai lavoratori"

Il consigliere regionale Napoleone Cera ha espresso dure critiche nei confronti dell’ultimo accordo siglato per i lavoratori di Casa Sollievo della Sofferenza, definendo la decisione come un “ennesimo schiaffo alla dignità” del personale sanitario.

Secondo Cera, l’accordo appena raggiunto ha visto una riduzione del 20% del Fondo Incentivazione, una voce fondamentale nella retribuzione dei lavoratori. Un taglio che, a parere del consigliere, penalizza i dipendenti che quotidianamente, con grande sacrificio, garantiscono cure e assistenza a una platea di pazienti, in un sistema sanitario sempre più sotto pressione.

Non solo: i premi rimanenti saranno erogati solo se l’ospedale raggiungerà obiettivi economici specifici, come l’EBITDA, un indicatore finanziario che, secondo Cera, non ha alcuna connessione diretta con il lavoro dei dipendenti ma dipende esclusivamente dalla gestione amministrativa. “Come possono i lavoratori essere costretti a pagare per scelte che non controllano? È un’ingiustizia inaccettabile”, ha sottolineato.

Un altro punto sollevato dal consigliere riguarda il ruolo dei sindacati. Cera si è detto incredulo nel vedere le organizzazioni sindacali firmare un accordo che, a suo avviso, tradisce il mandato di difesa dei diritti dei lavoratori. “Chi dovrebbe difendere i diritti dei lavoratori ha invece accettato tagli e condizioni umilianti. Come è possibile che i sindacati abbiano sottoscritto simili accordi?”, ha dichiarato.

Il consigliere ha inoltre ribadito che i lavoratori non chiedono condizioni straordinarie, ma semplicemente di essere trattati con il rispetto che meritano, considerando il peso e le difficoltà del loro lavoro. “Affrontano turni massacranti, emergenze continue e risorse sempre più limitate, mettendo al primo posto la salute dei pazienti anche a costo di sacrificare la propria”, ha aggiunto.

Infine, Cera ha messo in evidenza la distanza tra le scelte amministrative e le reali necessità dei lavoratori in prima linea. “È tempo di dire basta: i lavoratori meritano riconoscimenti concreti, non promesse vuote o penalizzazioni”, ha concluso.