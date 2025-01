Completamento e messa in sicurezza della S.P. 109 Lucera - San Severo. C'è l'impegno della Regione

Completamento e messa in sicurezza della S.P. 109: la Regione si impegna a finanziare una strada scenario di numerosi incidenti

“La Regione Puglia si impegna a finanziare la strada provinciale 109 Lucera-San Severo dopo la riprogettazione di alcune criticità rilevate dall’Autorità di Bacino.”

Lo ha assicurato il presidente Michele Emiliano durante una conferenza stampa tenuta insieme al consigliere regionale Antonio Tutolo, promotore dell’intervento. “Ringrazio il consigliere Tutolo per la passione con cui ha sostenuto la necessità di finanziare questo intervento – ha aggiunto Emiliano -. Abbiamo dimostrato la capacità di una comunità di autogovernarsi nella maniera più efficace, riuscendo a dialogare e a trovare insieme nuove soluzioni a problemi che apparivano inizialmente difficili da superare.”

“Un risultato importante per il territorio e per una strada che ha visto troppe vittime e meritava questo epilogo con l’impegno ufficiale del presidente Emiliano nel finanziare il suo completamento – ha detto il consigliere regionale Antonio Tutolo -. Questo mi rende più sereno e tranquillo perché sono tanti i cittadini che percorrono questa strada pericolosa. Abbiamo fatto una cosa buona per il territorio e devo dire grazie al presidente per aver compreso il mio desiderio di vedere quella strada completata.”

I lavori di completamento della S.P. 109 (ex S.S. 160), che collega i comuni di San Severo e Lucera, consistono nella progettazione dell’allargamento della carreggiata e della rivisitazione delle livellette con l’adeguamento delle intersezioni con i corsi d’acqua esistenti, dove necessario. Il tratto oggetto di intervento va dal km 5+300 (innesto con S.P. n. 13) al km 10+510, in corrispondenza del tronco stradale già oggetto di adeguamento della piattaforma stradale.

Tale intervento è stato valutato come strategico dalla Regione Puglia perché garantisce il miglioramento della sicurezza sull’intero percorso stradale, il completamento del percorso della strada regionale n. 1 in collegamento con l’Autostrada A16, la connessione dei Comuni di Lucera e San Severo con le loro importanti attività economiche (agricole e industriali), strutture sanitarie e altri uffici pubblici e il rilevante patrimonio storico-culturale.

In virtù della valutazione di collegamento strategico, la Regione aveva inserito il progetto definitivo presentato dalla Provincia di Foggia per un costo totale previsto di € 27.400.000,00 tra quelli da finanziare con le risorse dell’FSC 21-27. Ma nel predisporre gli atti amministrativi necessari alla definizione dell’Accordo di Coesione si è dovuto prendere atto del parere critico dall’Autorità di Bacino, rilasciato in sede di Conferenza di Servizi, che ha evidenziato la necessità di significative modifiche al progetto, rivelatosi non soddisfacente, con un costo presumibile superiore a quello preventivato. L’intervento è perciò stato tolto da quelli da finanziare con l’FSC 21-27 per evitare il rischio di revoca per un mancato rispetto del cronoprogramma.

Stante quindi l’impegno della Regione a reperire le risorse necessarie, si è concordato con la Provincia di Foggia di procedere a un tempestivo adeguamento della progettazione per rispondere alle osservazioni dell’Autorità di Bacino, così da disporre di un progetto effettivamente cantierabile, imprescindibile premessa per il finanziamento dell’opera.