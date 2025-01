Fasano – Manfredonia si giocherà domenica 12 gennaio alle ore 15

Il match tra Fasano e Manfredonia, valido per la 19^ giornata del campionato di Serie D, girone H, è stato programmato per domenica 12 gennaio 2025 e si disputerà con fischio d’inizio alle ore 15:00, come concordato dalle due società coinvolte. L’incontro si terrà allo stadio “Curlo” di Fasano, un impianto storico che accoglierà entrambe le squadre per un confronto fondamentale in chiave classifica.

Il Fasano, che sta cercando di consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica, scenderà in campo con l’obiettivo di fare bottino pieno davanti al proprio pubblico. La squadra fasanese, allenata da un tecnico esperto e con un gruppo di giocatori motivati, vorrà sfruttare il fattore campo per ottenere tre punti che possano dare ulteriore slancio alla stagione.

D’altro canto, il Manfredonia, che arriva da una serie di prestazioni altalenanti, affronterà questa sfida con la determinazione di riprendersi dopo qualche passo falso e di proseguire nel suo cammino di crescita. La squadra sipontina ha nel suo mirino la possibilità di fare un risultato positivo, che sarebbe un segnale di ripresa per il gruppo e per la società, con l’obiettivo di risalire la classifica e migliorare il proprio piazzamento.

La sfida si preannuncia emozionante e combattuta, visto che entrambe le compagini hanno bisogno dei tre punti per raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali. Il Fasano, che ha mostrato un buon livello di gioco nelle ultime settimane, dovrà fare attenzione alla velocità e alla forza fisica del Manfredonia, una squadra che sa farsi rispettare nelle situazioni di contropiede.

Per il Fasano, il mister punterà molto sull’intensità e sulla coesione del gruppo, cercando di sfruttare la solidità difensiva e le capacità offensive dei suoi attaccanti. Il Manfredonia, invece, si affiderà alla tecnica dei suoi giocatori di punta e alla forza del collettivo per cercare di strappare almeno un pareggio, se non addirittura i tre punti.

L’incontro di domenica 12 gennaio si inserisce in un periodo delicato per entrambe le squadre, con il girone H che si fa sempre più competitivo e imprevedibile. In particolare, il Manfredonia sarà chiamato a dare una risposta sul campo, dopo aver alternato buone prestazioni a momenti di difficoltà. Le aspettative per questa partita sono alte, con il pubblico fasanese pronto a spingere i propri beniamini alla vittoria e i tifosi del Manfredonia pronti a seguire la squadra con la speranza di un risultato positivo.

Il calcio d’inizio fissato per le 15:00 permetterà a tutte le tifoserie di assistere all’incontro in una fascia oraria che, tradizionalmente, regala sempre grande spettacolo. La sfida, che avrà valore non solo per la classifica ma anche per il morale delle due formazioni, sarà un’occasione imperdibile per vedere all’opera due squadre che, nonostante le difficoltà della stagione, sono determinate a dare il massimo per i propri tifosi.

Fasano-Manfredonia si preannuncia quindi come un match ricco di emozioni e attese, con entrambe le squadre pronte a battagliare per i tre punti, che potrebbero rivelarsi decisivi per il prosieguo del campionato. Gli appassionati di calcio della Serie D si preparano a vivere una domenica pomeriggio di grande sport, con lo stadio “Curlo” che si prepara a ospitare una partita che promette spettacolo.