Il 15 gennaio torna su Rai 3 Federica Sciarelli con 'Chi l’ha visto?'

Le nuove puntate di Chi l’ha visto? si fanno attendere. La storica trasmissione di Rai3, condotta da Federica Sciarelli, non tornerà in diretta l’8 gennaio, come inizialmente previsto, ma riprenderà il 15 gennaio. La notizia è stata confermata dal sito ufficiale del programma, lasciando i tanti appassionati in attesa ancora per una settimana. Nonostante la pausa, la redazione continua a lavorare dietro le quinte, preparando i casi che saranno discussi nelle prossime puntate.

Perché “Chi l’ha visto?” non va in onda?

Il cambio di programmazione ha sorpreso molti, soprattutto perché la trasmissione raramente subisce interruzioni così improvvise. Alcuni ipotizzano che il rinvio sia legato alla messa in onda della fiction Leopardi – Il poeta dell’Infinito su Rai1, ma non ci sono conferme ufficiali.

Nel corso degli anni, Chi l’ha visto? ha mantenuto una presenza costante nel palinsesto di Rai3, con poche pause e una struttura solida che ha saputo conquistare un pubblico fedele. La conduzione di Federica Sciarelli, con il suo approccio giornalistico, ha dato al programma una chiara identità, rendendolo un punto di riferimento per il pubblico italiano.

Un futuro stabile per “Chi l’ha visto?”

La trasmissione non rischia il posto nel palinsesto di Rai3. Con il suo storico seguito e il lavoro d’inchiesta che spesso fornisce un aiuto concreto a chi si rivolge alla redazione, il programma continua a essere un pilastro della rete.

Federica Sciarelli, parlando del successo del format, ha dichiarato:

“Oggi tutti cercano canali mai visti, ma noi restiamo sopra il 10% di share. I commenti del pubblico ci dimostrano quanto siano affezionati. È bello sapere che il nostro lavoro viene apprezzato.”

Nonostante il successo, la conduttrice non ha nascosto di aver pensato, in passato, a un addio. Dopo il rinnovamento della Rai e l’uscita di Fabio Fazio, Sciarelli aveva espresso perplessità su alcune scelte strategiche:

“Non è stata una rivoluzione sana. Non è giusto che tutti gli approfondimenti siano concentrati nelle mani di una sola direzione. Bisogna garantire maggiore pluralità.”

Quando torna “Chi l’ha visto?”

L’attesa per il ritorno del programma terminerà il 15 gennaio 2025, quando Federica Sciarelli tornerà a guidare il pubblico tra vecchi e nuovi casi. Nel frattempo, la redazione continua a lavorare per offrire contenuti di qualità e mantenere alta l’attenzione su temi importanti per il pubblico italiano.

